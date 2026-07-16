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ABB rafle Rotork, Telenor rappelé à l'ordre
information fournie par AOF 16/07/2026 à 09:51

(Zonebourse.com) - Coup de théâtre à Londres, ABB dégaine le plus gros chèque de son histoire pour rafler Rotork à 5,5 MdsUSD, propulsant l'action britannique dans la stratosphère. Un déclic qui fait presque oublier la pluie d'upgrades qui arrose ASML et la déconvenue nordique de Telenor.

Actions en hausse

Rotork ( 67%) : le fabricant britannique d'actionneurs industriels s'envole après l'annonce d'une offre de rachat d'ABB à 5,5 MdsUSD, la plus grande acquisition de l'histoire du groupe suisse. La transaction valorise le spécialiste des vannes et automatismes à un niveau record, saluée par les marchés dès l'ouverture.

Indutrade ( 9%) : tire les marrons de la publication de son rapport semestriel, le consensus Bloomberg tablant sur un EBITA de 1 208 MSEK contre 1 115 MSEK un an plus tôt. Le conglomérat industriel suédois franchit sans encombre la barre attendue par les investisseurs.

Vitrolife ( 7%) : double la mise avec un résultat d'exploitation à 197 MSEK contre 157 MSEK attendus au 2e trimestre, la marge grimpant à 23% grâce à la rationalisation du portefeuille et la discipline sur les coûts. Le suédois de la médecine reproductive lance dans la foulée un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 MSEK, signal fort adressé aux marchés.

Gränges ( 6%) : dépasse les attentes au 2e trimestre avec un CA à 9 620 MSEK ( 38% vs 8 920 MSEK attendus) et un résultat opérationnel ajusté à 580 MSEK contre 505 MSEK espérés. Le lamineur suédois d'aluminium confirme sa dynamique commerciale, la croissance des volumes et les gains de parts de marché justifiant l'accueil favorable.

De'Longhi ( 4%) : entre dans le radar de Goldman Sachs qui initie le suivi à acheter avec un objectif de 51 EUR. Le fabricant italien d'électroménager premium (machines à café Nespresso) séduit la banque américaine dès le démarrage de la couverture.

Diploma ( 3%) : salue son point d'activité sur neuf mois, assorti d'un relèvement des prévisions pour l'exercice 2026. Le distributeur industriel britannique envoie un signal de confiance quant à la trajectoire du groupe.

ASML ( 2%) : profite d'une vague de relèvements d'objectifs après des résultats du 2e trimestre jugés exceptionnels : Bernstein pousse sa cible de 2 300 EUR à 2 500 EUR, Deutsche Bank de 1 800 EUR à 2 150 EUR, RBC anticipant en outre une croissance soutenue jusqu'en 2028. Le numéro un mondial de la lithographie fait carton plein auprès des brokers.

Actions en baisse

Telenor (-10%) : plonge après avoir révisé à la baisse ses perspectives 2026 dans le sillage de résultats décevants au 2e trimestre. L'opérateur télécom norvégien alerte le marché sur sa trajectoire opérationnelle, l'ajustement des objectifs annuels sonnant comme un signal d'alarme.

Partners Group (-7%) : essuie un double coup de rabot avec BNP Paribas (objectif ramené de 760 CHF à 690 CHF) et Jefferies (de 760 CHF à 710 CHF), les deux brokers conservant néanmoins leurs recommandations. Le gestionnaire d'actifs suisse paie surtout un reflux de 3,8 MdsCHF sur les fonds Evergreen, éclipsant la hausse des actifs sous gestion au 1er semestre.

CSG (-3%) : recule paradoxalement après l'annonce du lancement d'un complexe d'artillerie de 632 MUSD aux Etats-Unis, le marché préférant prendre ses bénéfices sur fond de valorisation tendue. Le groupe néerlandais de défense pâtit d'un accueil prudent malgré ce contrat d'envergure.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/07/2026 à 09:51:00.

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