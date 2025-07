ABB: lance un système de contrôle pour métaux ultra-fins information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 11:53









(Zonebourse.com) - ABB annonce le lancement du 'Stressometer Low-Force Flatness System', soit une solution destinée aux laminoirs à froid produisant des feuilles ultra-fines d'aluminium, de cuivre ou d'acier.



Intégré dans un rouleau compact de 200 mm, le système permet un contrôle précis de la planéité et de l'épaisseur, même pour des calibres allant jusqu'à 5 microns.



Grâce à une conception robuste et nécessitant peu de maintenance, il offre un coût total de possession réduit, assure ABB.



Déjà validée dans plusieurs projets pilotes, cette solution améliore la qualité, le rendement et l'efficacité énergétique dans des secteurs comme l'électronique, l'automobile ou les dispositifs médicaux, ajoute la société.





