ABB lance un analyseur 4-en-1 pour optimiser le contrôle des contaminants du gaz
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 12:48
Cette évolution ajoute la mesure de l'O? aux fonctions existantes afin de fournir un suivi continu et en temps réel de la qualité du gaz naturel et du biogaz. L'équipement vise à renforcer la sécurité opérationnelle, accroître la productivité et réduire les besoins de maintenance, notamment pour les producteurs de biogaz et les opérateurs de pipelines.
L'entreprise souligne que cette solution 4-en-1 remplace plusieurs dispositifs, contribue à limiter l'usure des infrastructures et garantit le respect des normes de réseau avant l'injection du biogaz ou du biométhane.
Stefan Parmentier, responsable produit global chez ABB Measurement & Analytics, affirme que l'appareil 'surveille en continu les quatre contaminants les plus critiques, assurant la continuité des flux et la protection des actifs, de l'environnement et des personnes'.
Valeurs associées
|57,640 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,73%
