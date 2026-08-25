ABB fournira le système de contrôle du premier terminal liquéfié à hydrogène à l'échelle commerciale du Japon

ABB a été sélectionnée par Kawasaki Heavy Industries pour fournir son système de contrôle distribué ABB Ability System 800xA® (DCS) pour le terminal Kawasaki LH2 à Ogishima, à environ 30 kilomètres au sud de Tokyo, Japon. Il s'agit de la première installation au monde conçue pour gérer et étendre l'approvisionnement en hydrogène liquéfié des projets pilotes au niveau commercial.

Le terminal jouera un rôle central dans l'ambition du Japon de construire une chaîne d'approvisionnement internationale en hydrogène liquéfié.

Ce projet de démonstration de commercialisation de la chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène liquéfié comprendra un réservoir de stockage d'hydrogène liquéfié de 50 000 m³ ainsi que des installations pour la manutention de cargaison, la liquéfaction, l'approvisionnement en gaz hydrogène et la distribution de camions.

Une fois en fonctionnement, l'installation est conçue pour recevoir, stocker et distribuer l'hydrogène liquéfié importé de manière sûre et à grande échelle.

" Les ambitions du Japon en matière d'hydrogène dépendent d'infrastructures capables de fonctionner de manière sûre, fiable et efficace à l'échelle commerciale ", a déclaré Tetsuo Miura, vice-président de la division Energy Industries d'ABB au Japon.

" En réunissant le contrôle automatisé, la sécurité et l'analyse opérationnelle, nous sommes fiers de soutenir les opérations du terminal Kawasaki LH2 alors que le Japon franchit une étape importante vers la construction d'une chaîne d'approvisionnement en hydrogène prête pour l'avenir. "