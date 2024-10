Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: bénéfice meilleur que prévu au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 10:16









(CercleFinance.com) - ABB a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et de marges record malgré le manque de dynamisme actuel de ses ventes et de ses prises de commandes.



Le groupe industriel suisse dit avoir dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) en hausse de 12% à 1,55 milliard de dollars.



A titre de comparaison, les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 1,52 milliard de dollars.



A périmètre et taux de change constants, l'Ebita a progressé de 11%, précise ABB dans un communiqué.



Le groupe, spécialisé dans les technologies d'électrification et d'automatisation, indique que sa marge d'exploitation s'est améliorée de 1,60 point de pourcentage pour atteindre un niveau record de 19%.



La croissance de son chiffre d'affaires est cependant restée faible, atteignant 2% à 8,15 milliards de dollars, une performance inférieure au consensus qui visait 8,34 milliards.



Ses commandes sont quant à elles ressorties à 8,19 milliards de dollars, soit une hausse de 2% d'une année sur l'autre, contre 8,13 milliards attendus par les analystes.



S'agissant de ses perspectives pour 2024, ABB a revu à la baisse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires, désormais attendue en-dessous de 5% cette année à donnes comparables, mais revu à la baisse son objectif de marge opérationnelle annuelle, dorénavant anticipée légèrement au-dessus de 18%.



Suite à cette publication, le titre gagnait 1,2% jeudi en début de séance sur le marché suisse, signant la meilleure performance de l'indice SMI qui reculait de 0,3% à ce stade.





Valeurs associées ABB 49,23 CHF Swiss EBS Stocks +0,16%