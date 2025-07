AB Science: réalisation d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - AB Science annonce le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 1,925 million d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs, qui lui permet de 'couvrir ses besoins de financement en 2025 et au-delà des 12 prochains mois'.



Le produit du placement privé fournira à la société biopharmaceutique les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939.



L'opération a été réalisée par l'émission de 1.645.302 actions nouvelles (chacune assortie d'un BSA), représentant environ 2,47% du capital social, avant la réalisation du placement privé. Elles devraient être admises sur Euronext Paris le 10 juillet.





Valeurs associées AB SCIENCE 1,4620 EUR Euronext Paris -5,31%