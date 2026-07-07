AB SCIENCE : Nomination de Stéphane LEDERMANN en qualité de Président Directeur Général

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil d'administration d'AB Science fait évoluer la gouvernance afin d'engager une nouvelle étape du développement de la société

Nomination de Stéphane LEDERMANN en qualité de Président Directeur Général

Paris, le 7 juillet 2026

Le Conseil d'administration d'AB Science S.A. (la « Société » ou « AB Science », Euronext – FR0010557264 – AB), réuni ce jour, a décidé de faire évoluer la gouvernance de la société afin d'accompagner une nouvelle phase de son développement.

Dans ce cadre, le Conseil d'administration a procédé à la cooptation de Monsieur Stéphane LEDERMANN en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Renaud SASSI qui a souhaité renoncer à son mandat d'administrateur. Le Conseil d'administration tient à remercier chaleureusement Monsieur Renaud SASSI pour son engagement, son professionnalisme et la qualité de sa contribution aux travaux du Conseil tout au long de son mandat.

À l'occasion de cette réunion et à l'issue d'un débat nourri et constructif, le Conseil d'administration a également nommé Monsieur Stéphane LEDERMANN, Président Directeur Général.

Actionnaire de la société depuis plus de quatorze ans, Monsieur Stéphane LEDERMANN a contribué activement, directement et indirectement en fédérant d'autres investisseurs, à son financement. Son attachement à l'entreprise, la connaissance de ses enjeux ainsi que sa capacité éprouvée à piloter et financer des entreprises innovantes constituent des atouts majeurs pour conduire cette nouvelle étape.

Le Conseil d'administration a décidé de confier à son nouveau Président Directeur Général la conduite d'une revue stratégique portant sur les activités, les actifs et les perspectives de la société.

Les conclusions de cette revue seront présentées au Conseil d'administration et donneront lieu à la présentation d'une feuille de route stratégique au marché à l'automne prochain.

À cette occasion, Monsieur Alain MOUSSY, co-fondateur d'AB Science, quitte ses fonctions de Président Directeur Général et demeure administrateur. Le Conseil d'administration tient à saluer sa vision entrepreneuriale, son engagement constant ainsi que son rôle déterminant dans la construction et le développement de la société au fil des ans.

Le Conseil d'administration réaffirme sa confiance dans la qualité des équipes d'AB Science, leur capacité à valoriser les actifs déjà développés et à poursuivre la recherche de partenariats stratégiques.

Monsieur Stéphane LEDERMANN a déclaré : « Je remercie le Conseil d'administration de la confiance qu'il m'accorde. J'aborde cette mission avec un profond respect pour le parcours accompli par la société et pour le travail réalisé depuis 25 ans. Fort de la confiance que j'ai acquise au cours de ces dernières années comme investisseur dans l'entreprise et de mon expérience dans le management pluridisciplinaire et le financement de l'innovation, je conduirai, avec le Conseil et l'équipe de direction, une revue stratégique approfondie destinée à identifier les meilleures opportunités de valorisation des actifs. Notre ambition est de proposer, à l'automne, une feuille de route claire, réaliste et assortie d'un calendrier d'exécution rigoureux. »

Biographie de Stéphane LEDERMANN

Stéphane LEDERMANN est un dirigeant spécialisé dans le développement et le financement d'entreprises innovantes. Fort de plus de trente ans d'expérience, il a occupé des fonctions de direction générale et financière au sein de groupes industriels, de start-up technologiques, d'entreprises d'aviation d'affaires et de sociétés de promotion immobilière. Au cours de sa carrière, il a piloté de nombreuses opérations d'audit, de valorisation et de financement d'entreprises, en accompagnant investisseurs, fonds de private equity et sociétés innovantes dans leurs projets de croissance.

Nommé Directeur Général de Boostheat en janvier 2025, il a conduit un important plan de redressement visant à assainir la structure financière de la société et à réduire durablement ses charges récurrentes. Il quitte toutes ses autres fonctions opérationnelles afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités.

A propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement. AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB)

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com .

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