Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB Science: avis d'acceptation pour un brevet européen information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - AB Science fait savoir que l'Office européen des brevets a accepté un brevet pour des méthodes de traitement de la drépanocytose avec le masitinib, sa principale molécule, sur la base de résultats précliniques.



Ce brevet protège la propriété intellectuelle du masitinib jusqu'en novembre 2040.



Le professeur Olivier Hermine a déclaré que le masitinib pourrait offrir 'une nouvelle option prometteuse pour traiter la drépanocytose et ses complications graves, notamment le syndrome thoracique aigu'.



La drépanocytose est une maladie héréditaire qui affecte les globules rouges, et le masitinib est conçu pour traiter les formes sévères de la maladie, représentant environ 65 % des cas.









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.