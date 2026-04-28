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AB Science
information fournie par AOF 28/04/2026 à 08:23

(Zonebourse.com) - La biotech a annoncé la signature d'un accord définitif pour restructurer sa dette. Ce succès donne à l'entreprise la visibilité financière nécessaire pour se concentrer sur ses programmes de recherche clinique, notamment dans la SLA. La société est parvenue à un accord unanime avec ses partenaires bancaires, Bpifrance et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) pour décaler le remboursement de ses principaux emprunts. Le plan prévoit notamment un décalage de 24 mois pour les Prêts Garantis par l'Etat (PGE) et les prêts de soutien à l'innovation de Bpifrance, repoussant les maturités finales à avril 2029. Un report de 12 mois pour le crédit "BEI Covid" (12 millions d'euros), dont l'échéance finale est désormais fixée à fin 2029. Enfin, un aménagement des aides à l'innovation, avec une franchise de capital de 18 mois pour le programme ROMANE lié au masitinib.

Cap sur la Recherche et Développement

Le gain de trésorerie généré par ce rééchelonnement ne sera pas laissé en sommeil. Alain Moussy, PDG d'AB Science, a confirmé que ces ressources seront directement réinvesties dans le moteur de croissance de la biotech : la R&D.

"AB Science va désormais se focaliser sur son étude de phase III dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et son programme AB8939", a-t-il déclaré.

Grâce à cet accord, la société affirme pouvoir financer ses activités au-delà des 12 prochains mois, écartant ainsi les doutes sur sa continuité d'exploitation à court terme.

Report de la publication annuelle

En marge de cette annonce, la société a indiqué qu'elle décalait la publication de son rapport annuel au plus tard au 13 mai 2026. Ce délai technique doit permettre d'intégrer les nouvelles modalités de remboursement dans les documents financiers officiels.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 08:23:00.

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