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AB InBev va investir 23 millions d'euros dans le Colorado
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 17:26
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Anheuser-Busch, la filiale américaine d'AB InBev, a annoncé lundi son intention d'investir 23 millions de dollars dans sa brasserie de Fort Collins (Colorado) afin notamment d'accroître les capacités de production de sa marque Michelob Ultra, l'un de ses principaux moteurs de croissance ces derniers mois.

L'enveloppe doit permettre de doter le site des équipements nécessaires à la fabrication de grandes canettes de bière de 25 onces (environ 74 cl), tout en accroissant ses capacités afin de renforcer à la fois la chaîne logistique et les canaux de distribution.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Brewing Futures" mis en place par Anheuser-Busch, qui prévoit de débloquer 600 millions de dollars d'investissements pour ses activités industrielles aux Etats-Unis en 2025 et 2026.

L'accent mis sur la formation des employés

Le projet doit s'accompagner de l'ouverture d'un nouveau centre de formation technique au sein de la brasserie, qui deviendra ainsi l'un des 15 nouveaux sites prévus à l'échelle nationale. L'idée est de pouvoir former plus de 90% de ses effectifs de cols bleus au cours des cinq prochaines années.

Implantée au pied des montagnes Rocheuses, la brasserie de Fort Collins, inaugurée en 1988, produit plus de 48 marques, dont Michelob Ultra, Busch Light, Budweiser et Bud Light.

Entre la modernisation de ses lignes d'embouteillage et l'amélioration de l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement, le groupe brassicole estime y avoir investi 93 millions de dollars depuis 2021.

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