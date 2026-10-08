AB InBev surperforme à Bruxelles, RBC toujours très optimiste

Le titre AB InBev fait mieux que l'indice BEL 20 et le secteur bancaire européen jeudi matin, profitant d'un relèvement de l'objectif de cours de RBC, toujours à l'achat sur la valeur.

Aux alentours de 12h00, l'action du numéro un mondial de la bière cède moins de 0,4% à 67,1 euros alors que le BEL décroche de 2,7% et que l'indice STOXX européen de la consommation lâche 1,3%.

A en croire RBC, les arguments allant à l'encontre de la détention du dossier en portefeuille apparaissent aujourd'hui bien minces au vu de sa domination du secteur, de sa forte croissance sur les marchés émergents, où se concentre la majorité de ses activités, et d'effets de change qui demeurent très largement favorables.

Une action encore sous-évaluée

Le broker ajoute que sa place de marché numérique B2B BEES lui apporte un soutien appréciable, ce qui permet au groupe de maintenir son statut de prodigieuse "machine à cash".

Bien qu'AB InBev affiche la meilleure performance boursière dans son univers de couverture sur un an, le courtier juge que le titre reste encore nettement sous-valorisé dans la mesure où il se traite au même niveau que Heineken et Carlsberg, tout en accusant une décote marquée par rapport à d'autres leaders du secteur de la consommation, comme Nestlé ou Procter & Gamble.

RBC réitère en conséquence son opinion surperformance sur la valeur, avec une cible rehaussée de 93 à 95 euros.

Le titre affiche une hausse de 22% depuis le début de l'année.