AB InBev en léger retrait avec une dégradation de broker
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 11:37

AB InBev cède près de 1% à Bruxelles, sur fond d'une dégradation de recommandation de "acheter" à "conserver" sur le titre chez ING, à l'approche de la publication par le brasseur belgo-brésilien de ses résultats annuels, attendue le 12 février.

L'intermédiaire financier relève certes son objectif de cours à 12 mois de 56,18 à 66,20 euros, mais il souligne que cette nouvelle cible ne laisse qu'un retour total de 4,8% sur le titre de l'exploitant de marques telles que Budweiser, Corona, Stella Artois et Leffe.

A l'approche de la publication annuelle d'AB InBev, ING précise avoir ajusté ses prévisions pour le 4e trimestre 2025, afin de tenir compte de volumes plus faibles que prévu en Amérique du Nord, au Brésil et en Chine.

Pour l'ensemble de 2025, le broker anticipe ainsi l'annonce d'un BPA normalisé de 3,68 dollars, d'un EBITDA normalisé de 21 174 MUSD, et de revenus de 59 413 MUSD, des estimations révisées en hausse pour la première, mais en baisse pour les deux autres.

