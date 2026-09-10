AB Foods-Primark va proposer un service de livraison à domicile en GB

Associated British Foods ABF.L a annoncé jeudi que sa branche de vêtements Primark, dont elle prévoit la scission l'année prochaine, proposera bientôt un service de livraison à domicile au Royaume-Uni.

Bien que Primark propose déjà un service "Click & Collect" dans le pays, l'enseigne s'est longtemps opposée à la mise en place d'un service de livraison à domicile, estimant que cela n'était pas rentable compte tenu de ses prix bas.

"La maturité numérique de Primark, notamment le succès du Click & Collect, ainsi que l’évolution du marché en ligne, offrent désormais l’opportunité d’une croissance rentable via le canal de la livraison à domicile", a déclaré AB Foods dans un communiqué.

Pour ce faire, Primark a acquis un centre de traitement des commandes hautement automatisé à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, a ajouté le groupe.

AB Foods a indiqué que le processus de scission de Primark de ses activités alimentaires progressait bien et devrait être achevé en décembre 2027.

Le groupe a indiqué que le chiffre d’affaires à périmètre constant de Primark devrait reculer de 3,0% au quatrième trimestre se terminant le 12 septembre, avec une hausse de 0,4% au Royaume-Uni et en Irlande, mais une baisse de 4,3% en Europe continentale.

Le groupe britannique prévoit un résultat d’exploitation ajusté pour l’exercice 2025-2026 globalement conforme à ses prévisions antérieures, avec un bénéfice par action ajusté supérieur à ses prévisions antérieures.

(Rédigé par James Davey, version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)