AB Foods: Primark va proposer un service de livraison à domicile au Royaume-Uni

Vues du magasin Primark sur Oxford Street, à Londres

Associated British Foods ‌a annoncé jeudi que sa branche de vêtements Primark, ​dont elle prévoit la scission l'année prochaine, proposera bientôt un service de livraison à domicile au Royaume-Uni.

Bien que Primark propose ​déjà un service "Click & Collect" dans le pays, l'enseigne s'est longtemps opposée à la ​mise en place d'un service ⁠de livraison à domicile, estimant que cela n'était pas ‌rentable compte tenu de ses prix bas.

"La maturité numérique de Primark, notamment le succès du Click & ​Collect, ainsi que ‌l’évolution du marché en ligne, offrent désormais l’opportunité ⁠d’une croissance rentable via le canal de la livraison à domicile", a déclaré AB Foods dans un communiqué.

Pour ce faire, ⁠Primark a ‌acquis un centre de traitement des commandes hautement ⁠automatisé à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, a ‌ajouté le groupe.

AB Foods a indiqué que le ⁠processus de scission de Primark de ses activités ⁠alimentaires progressait bien ‌et devrait être achevé en décembre 2027.

Le groupe a indiqué ​que le chiffre d’affaires à ‌périmètre constant de Primark devrait reculer de 3,0% au quatrième trimestre se terminant ​le 12 septembre, avec une hausse de 0,4% au Royaume-Uni et en Irlande, mais une baisse de ⁠4,3% en Europe continentale.

Le groupe britannique prévoit un résultat d’exploitation ajusté pour l’exercice 2025-2026 globalement conforme à ses prévisions antérieures, avec un bénéfice par action ajusté supérieur à ses prévisions antérieures.

(Rédigé par James Davey, version française Etienne Breban, édité par ​Benoit Van Overstraeten)