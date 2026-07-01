AB Foods (Primark) table toujours sur une baisse de son bénéfice annuel

Associated British Foods

ABF.L , propriétaire de Primark, s'attend toujours à ce que son bénéfice annuel soit inférieur à celui de l'année précédente, a-t-il indiqué mercredi, alors qu'il annonçait un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre.

Le groupe, qui a confirmé en avril son intention de scinder l'activité mode Primark de ses activités alimentaires, a fait état d'une progression de 3% à taux de change constants de son chiffre d'affaires trimestriel, tandis que les ventes de son activité alimentaire, qui comprend des marques telles que Ovaltine, Ryvita et Twinings, ont augmenté de 1%.

En revanche, le chiffre d'affaires de son activité sucrière a reculé de 4%.

Concernant le sucre, AB Foods a expliqué que la durée et la gravité du conflit au Moyen-Orient avaient fait grimper les prévisions relatives au prix du gaz pour l'année prochaine, ce qui a pesé sur ses perspectives de bénéfices en Europe.

Hormis le secteur du sucre, les perspectives annuelles du groupe restent inchangées.

"Nous continuons de tabler sur un résultat d’exploitation ajusté et un bénéfice par action ajusté du groupe en 2026 inférieurs à ceux de l’année dernière", a-t-il déclaré.

Avant cette mise à jour, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat d’exploitation ajusté de 1,55 milliard de livres sterling (1,80 milliards d'euros) pour l’exercice se terminant en septembre 2026, selon les données de LSEG, en baisse par rapport aux 1,73 milliard de livres sterling enregistrés en 2024/25.

"Nous sommes toujours en bonne voie pour que la scission prenne effet avant la fin de l’année civile 2027", a déclaré le groupe.

(Rédigé par James Davey; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)