AB Foods envisage de séparer Primark et l'alimentation
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 09:55

Vues de Primark sur Oxford Street à Londres

Le propriétaire de Primark, Associated British Foods, a déclaré mardi qu'il pourrait se scinder en deux, le groupe faisant également état d'une baisse de 13% de son bénéfice annuel en raison des faibles performances de son activité sucrière.

"Le conseil d'administration d'ABF a procédé à un examen de la structure du groupe en vue de maximiser la valeur à long terme", a déclaré le groupe britannique.

"Bien qu'aucune décision n'ait été prise, le résultat de cet examen pourrait amener le conseil d'administration à décider de séparer les activités de Primark et les activités alimentaires", a-t-il ajouté.

AB Foods, qui possède également des activités importantes dans le domaine de l'agriculture et des ingrédients, a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,734 milliard de livres (2,00 milliards d'euros) au cours de l'année qui s'est achevée le 13 septembre.

Son chiffre d'affaires est en baisse de 3%, à 19,46 milliards de livres.

Alors que le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 2% chez Primark, il a chuté de 6% dans le secteur de l'épicerie, tandis que le secteur du sucre n'a atteint que le seuil de rentabilité.

"En 2026, nous nous attendons à ce que le groupe enregistre une croissance de son bénéfice d'exploitation ajusté et de son bénéfice par action ajusté, et nous sommes confiants dans les perspectives de croissance du groupe à moyen et à long terme", a déclaré AB Foods.

Cependant, le groupe a averti qu'il s'attendait à ce que l'environnement de consommation reste modéré.

(Rédigé par James Davey, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
