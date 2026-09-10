AB Foods dévisse, Primark et le sucre assombrissent les perspectives

Le conglomérat britannique accuse ce jeudi la plus forte baisse du FTSE 100 à la Bourse de Londres, après une fin d'exercice difficile pour Primark et des perspectives prudentes pour 2027. Le titre chute de près de 10%, pénalisé par la faiblesse des ventes de l'enseigne en Europe continentale et les perspectives dégradées de l'activité Sucre.

Au quatrième trimestre, les ventes de Primark ont progressé de 2%, mais reculé de 3% à périmètre comparable, une performance inférieure à la baisse de 2,2% attendue. L'Europe continentale a particulièrement pesé, avec un repli de 4,3% des ventes comparables. À l'inverse, le Royaume-Uni et l'Irlande ont renoué avec une légère croissance ( 0,4%), tandis que l'activité a également ralenti aux Etats-Unis dans un contexte de consommation difficile.

Malgré cette fin d'exercice contrastée, AB Foods maintient ses perspectives de résultat d'exploitation ajusté pour 2025-2026 et prévoit désormais un bénéfice par action ajusté supérieur à ses précédentes anticipations. Mais c'est surtout l'exercice 2027 qui cristallise les inquiétudes. Primark vise une marge opérationnelle d'environ 10%, hors coûts de désynergie liés à la future séparation du groupe. La principale source de préoccupation vient de l'activité Sucre, pour laquelle ABF anticipe une perte opérationnelle ajustée comprise entre 70 et 170 millions de livres en 2027, après une perte attendue dans le haut de la fourchette de 25 à 60 millions en 2026.

Jefferies et RBC maintiennent leur prudence

Ces perspectives confortent Jefferies dans son opinion "sous-performance" sur le titre. Le broker estime que les indications fournies par le groupe devraient entraîner des révisions à la baisse des prévisions de bénéfices pour 2027, alors que les performances de Primark restent fragiles en Europe.

RBC affiche une prudence similaire et maintient sa recommandation "sous-performance", assortie d'un objectif de cours de 1 850 pence. Si l'intermédiaire relève les perspectives plus favorables pour le bénéfice par action en 2026 et le maintien d'une marge proche de 10% chez Primark, il pointe la faiblesse persistante de l'activité en Europe continentale. Selon RBC, l'enseigne fait notamment face à une concurrence accrue et à une perception moins favorable de son positionnement prix.

Le courtier identifie toutefois l'activité Sucre comme le principal risque à court terme. La forte augmentation des pertes attendues en 2027 devrait peser sur la dynamique bénéficiaire du groupe, même si le récent rebond des cours du sucre pourrait favoriser une amélioration à partir de 2028.

En parallèle, AB Foods poursuit la préparation de la scission de Primark, attendue d'ici décembre 2027. L'enseigne s'apprête également à lancer la livraison à domicile au Royaume-Uni, une nouvelle étape dans le développement de sa stratégie numérique.