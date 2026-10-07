Aaron Sorkin explique pourquoi il a réalisé un nouveau film sur Facebook, et comment la vie réelle se transpose à l'écran

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* « The Social Reckoning » sort en salles ce vendredi

* Le film s’articule autour de la lanceuse d’alerte Haugen, qui a fourni des documents à un journaliste

* « C’est une histoire à la David et Goliath, mais il y a deux David », explique Sorkin

par Rollo Ross

Aaron Sorkin, le scénariste oscarisé de « The Social Network », n’avait pas l’intention de réaliser un autre film sur Facebook.

Sorkin peinait à trouver une idée pour un nouveau projet lorsqu’il a rencontré Frances Haugen , une ancienne employée de Facebook et lanceuse d’alerte dont les révélations ont soulevé des inquiétudes quant à l’impact des plateformes de réseaux sociaux de l’entreprise sur la santé, la sécurité et la politique mondiale. L’histoire qu’il a imaginée, racontée dans le film « The Social Reckoning », sortira en salles ce vendredi.

« Je cherchais une bonne histoire, et après environ un an de blocage créatif monumental, pendant lequel je n’arrivais pas à imaginer le moindre scénario, j’ai rencontré Frances Haugen, et soudain, une bonne histoire a commencé à prendre forme dans ma tête », a déclaré Sorkin, qui a également réalisé le film, lors d’une interview accordée à Reuters.

« The Social Network », sorti en 2010, racontait les débuts de Facebook, qui a depuis changé de nom pour devenir Meta

META.O , avec Jesse Eisenberg dans le rôle du fondateur Mark Zuckerberg.

Le nouveau film est centré sur Frances Haugen et le journaliste Jeff Horwitz , qui a rédigé pour le Wall Street Journal une série d’articles intitulée « The Facebook Files », lancée en 2021 et s’appuyant en grande partie sur les milliers de documents internes qu’elle lui avait fournis.

« C’est une histoire à la David et Goliath, mais il y a deux David », a déclaré Sorkin. « L’un, c’est Frances. Elle ramasse une pierre et la lance contre Facebook; l’autre, c’est la presse écrite. Elle ramasse une pierre et la lance contre le secteur des technologies. »

Horwitz, qui a par la suite détaillé cette histoire dans son livre « Broken Code », publié en 2023, travaille désormais comme journaliste d’investigation pour Reuters et a continué à couvrir l’actualité de Meta. Il a remporté cette année le prix Pulitzer dans la catégorie « reportages thématiques » avec son collègue Engen Tham pour des articles qui ont révélé comment Meta avait permis à ses chatbots d’adopter un comportement provocateur et avait généré des milliards de dollars de recettes grâce à des publicités frauduleuses.

Sony Pictures 6758.T a acquis les droits de l’histoire de sa vie en lien avec ses précédents reportages sur Facebook lorsqu’il travaillait pour le Wall Street Journal. « The Social Reckoning » est un récit romancé des événements et ne s’appuie pas sur les reportages de Horwitz concernant Facebook, Instagram ou Meta depuis qu’il a rejoint Reuters en 2025.

Le film retrace les rencontres entre Haugen et Horwitz à partir de décembre 2020, ainsi que sa réticence à rendre son histoire publique. Haugen finit par conclure que ses révélations auront plus d’impact si son nom y est associé et décide de s’exprimer officiellement. Elle témoigne également devant le Congrès pour expliquer en quoi, selon elle, l’algorithme de Facebook favorisait les contenus clivants dans un but lucratif.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter le film.

Lorsque Haugen a témoigné, Facebook a déclaré que l’entreprise n’était pas d’accord avec la description qu’elle faisait de son mode de fonctionnement. Zuckerberg a défendu l’entreprise dans un message publié sur Facebook, écrivant que « l’argument selon lequel nous diffusons délibérément des contenus qui mettent les gens en colère dans un but lucratif est profondément illogique ».

En août, Meta a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie afin de limiter strictement l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents, dans le cadre d’un accord conclu avec plusieurs États américains. L’entreprise a nié toute faute et a déclaré que garantir aux adolescents une « expérience sûre et productive sur nos plateformes » était un « impératif absolu » pour elle.

« CE QUE JE FAIS, C’EST DE LA PEINTURE »

Bien qu’Horwitz n’ait pas participé à la production du film et n’ait eu aucun mot à dire sur son contenu, il a tout de même rencontré Sorkin et répondu à ses questions concernant le processus de reportage et sa relation avec Haugen. Selon Horwitz, Sorkin a déclaré qu’il prendrait certaines libertés artistiques.

« Il m’a dit qu’il pensait devoir modifier certains éléments chronologiques et certains détails pour que l’histoire qu’il avait en tête fonctionne », a déclaré Horwitz, qui n’a lu le scénario qu’une fois celui-ci terminé. « Il m’a également dit qu’il souhaitait prendre quelques libertés avec le personnage de “Movie Jeff”, qui allait en quelque sorte être un personnage composite fictif inspiré de journalistes d’investigation. Il s’agirait clairement d’une situation du type “inspiré de, et non basé sur” ».

Sorkin a précisé que les faits majeurs de l’histoire étaient exacts, même s’il avait dû inventer des dialogues et établir une chronologie pour créer un récit cinématographique captivant.

« Les gens ne vivent pas leur vie comme une succession de scènes qui, à la fin, forment un récit. Les gens ne parlent pas sous forme de dialogues. Ce sont là des choses que font les scénaristes », a déclaré Sorkin.

« Ce que vous faites en tant que journaliste, c’est une photographie », a-t-il ajouté. « Ce que je fais, c’est une peinture. »

Zuckerberg, personnage secondaire dans « The Social Reckoning », est incarné cette fois-ci par Jeremy Strong, l’acteur de « Succession ». Eisenberg a décliné l’opportunité de reprendre ce rôle. Jeremy Allen White, la star de « The Bear », incarne Horwitz, tandis que Haugen est interprétée par Mikey Madison, qui a remporté un Oscar pour son rôle dans « Anora ».