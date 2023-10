À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 30 octobre

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

27 octobre - LUNDI

McDonald's devrait afficher une hausse des ventes à magasins comparables au troisième trimestre, car ses hamburgers et ses frites moins chers ont attiré les clients, mais la croissance des ventes devrait ralentir à la fois sur une base séquentielle et en glissement annuel. Les investisseurs surveilleront les perspectives de l'entreprise pour le trimestre en cours, ses commentaires sur le trafic, ses plans de tarification, les pressions sur les taux directeur et les attentes concernant les médicaments amaigrissants.

Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet et de sa filiale Google, témoignera dans le cadre de la lutte concurrence qui n'a lieu qu'une fois par génération et qui porte sur la domination de Google dans le domaine de la recherche et de certains aspects de la publicité liée à la recherche.

Revvity devrait présenter ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande d'équipements médicaux, en particulier en Chine, et toute modification de ses prévisions de recettes annuelles.

Le fabricant de baskets Vans, VF Corp, devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les clients soucieux de leur budget réduisant leurs dépenses dans un contexte de hausse des prix et des taux d'intérêt. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande, les performances des marques, les commentaires sur les achats des fêtes de fin d'année et toute mise à jour des prévisions pour le second semestre.

La plateforme de partage d'images Pinterest devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la reprise du marché de la publicité numérique.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, et la première sous-gouverneure, Carolyn Rogers, s'entretiendront avec les législateurs du panel des finances de la Chambre des communes.

Air Canada devrait enregistrer un bénéfice au troisième trimestre, après une perte l'année précédente, le plus grand transporteur du pays ayant profité d'une forte demande pendant la haute saison des voyages d'été, malgré la flambée des prix du carburant.

L'indice d'inflation IGP-M du Brésil pour le mois d'octobre et les données de la balance budgétaire pour le mois de septembre devraient être publiés.

RESTE DE LA SEMAINE

Les responsables de la Réserve fédérale américaine entameront leur réunion de politique monétaire de deux jours mardi, et une décision sur les taux d'intérêt de référence est attendue mercredi. Il est largement attendu que la banque centrale maintienne son taux directeur inchangé lors de la prochaine réunion. Les investisseurs seront impatients d'entendre les points de vue des décideurs politiques sur l'économie et les perspectives de taux d'intérêt. Par ailleurs, la Banque du Japon devrait conclure une réunion de deux jours sur sa politique monétaire mardi, alors qu'une pression croissante s'exerce pour qu'elle s'éloigne davantage de son contrôle controversé des rendements obligataires, la hausse des rendements obligataires mondiaux et l'inflation persistante rapprochant le rendement des JGB à 10 ans d'un plafond fixé il y a seulement trois mois. De son côté, la Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux d'intérêt jeudi, tout en soulignant qu'elle est loin de relâcher sa lutte contre le taux d'inflation élevé de la Grande-Bretagne, malgré les craintes croissantes d'une récession.

Sur le front de l'économie américaine, le département du travail devrait publier vendredi le très attendu rapport mensuel sur l'emploi. Le nombre d'emplois non agricoles a probablement augmenté de 172 000 en octobre, contre 336 000 en septembre. Le taux de chômage pour ce même mois devrait rester à 3,8 %. Le salaire horaire moyen a probablement augmenté de 0,3 % en octobre, après une hausse de 0,2 % en septembre. Un rapport séparé du Département du Commerce, publié jeudi, devrait indiquer que les commandes d'usines ont augmenté de 1,0 % en septembre, après une hausse de 1,2 % en août. Mercredi, le PMI manufacturier de l'ISM pour octobre devrait être inchangé à 49,0. Le département du commerce devrait annoncer mercredi que les dépenses de construction ont probablement augmenté de 0,4 % en septembre, après une hausse de 0,5 % en août. Le Conference Board devrait publier mardi son indice de confiance des consommateurs, qui tombera probablement à 100 en octobre, contre 103 en septembre. Les données relatives aux demandes d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 28 octobre sont attendues jeudi.

Apple devrait annoncer jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, ce qui traduirait une décélération continue des ventes d'ordinateurs Mac et d'iPad et une croissance d'un peu plus de 2 % des ventes d'iPhone. Les investisseurs attendront des commentaires sur les perspectives pour le trimestre des fêtes de fin d'année et sur les premières ventes de la gamme iPhone 15, lancée en septembre. Par ailleurs, Apple organisera mardi un événement virtuel intitulé "Scary Fast". Les analystes s'attendent à ce que de nouveaux ordinateurs Mac soient dévoilés.

Pfizer publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés mardi. Ces résultats interviennent quelques semaines après que Pfizer a annoncé un plan de réduction des coûts et revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année en raison des ventes moins importantes que prévu de ses produits COVID. Les investisseurs seront attentifs aux détails concernant les suppressions d'emplois, les ventes de produits COVID au cours du trimestre et les commentaires sur les attentes concernant le marché des produits COVID l'année prochaine. Moderna publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi, à un moment où la demande de vaccins COVID-19 est de plus en plus incertaine. Les investisseurs se concentreront sur les objectifs de vente de l'entreprise pour cette année et la suivante, après que son grand rival Pfizer a réduit ses perspectives de vente pour 2023 en octobre, en raison d'une chute des revenus des produits liés au COVID.

Par ailleurs, Eli Lilly publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs s'intéresseront à tout changement dans les perspectives, aux ventes trimestrielles de son nouveau médicament contre le diabète Mounjaro et aux commentaires concernant la préparation du lancement du médicament en tant que traitement pour la perte de poids plus tard cette année. L'accent sera également mis sur les mises à jour concernant son médicament candidat contre la maladie d'Alzheimer et l'approvisionnement en Mounjaro. Regeneron Pharmaceuticals devrait également présenter ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les ventes trimestrielles de la version à plus forte dose du médicament de la société contre les maladies oculaires, Eylea, et du médicament contre l'eczéma Dupixent.

Caterpillar devrait annoncer un bénéfice plus élevé pour le troisième trimestre mardi, car la demande dans le secteur de la construction reste ferme grâce aux projets d'infrastructure du gouvernement fédéral.

Qualcomm devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi, pénalisé par la faiblesse persistante du marché des smartphones.

CVS Health publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les prévisions de bénéfices annuels concernant les efforts de réduction des coûts et les coûts médicaux de son activité d'assurance maladie.

Mondelez International devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, aidé par une demande soutenue pour ses snacks et ses chocolats malgré plusieurs augmentations de prix. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande pendant les fêtes, aux tendances des volumes en Europe et aux commentaires sur les actions en matière de prix.

Starbucks devrait afficher une hausse des ventes à magasins comparables au quatrième trimestre jeudi, les améliorations de l'efficacité des magasins et son programme de fidélisation permettant de maintenir les ventes à flot, même si certains consommateurs réduisent leurs dépenses pour ses cafés et boissons froides onéreux. Les commentaires de l'entreprise sur la reprise du marché chinois seront suivis avec attention, tout comme les attentes pour 2024 et la mise à jour de ses plans de réinvention.

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mercredi, grâce à la reprise des dépenses des joueurs et à la forte demande pour ses jeux.

Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, participera à une discussion sur la loi sur le réinvestissement communautaire (Community Reinvestment Act) avant la "Conférence nationale sur le logement - Petit-déjeuner avec Barr: Une conversation sur le CRA au 21ème siècle" à Washington vendredi. (0800/1200) Le même jour, M. Barr participera virtuellement à une discussion sur le Community Reinvestment Act avant l'événement intitulé "The New Community Reinvestment Act Rule: What It Means For Communities Around the Country" (La nouvelle règle de la loi sur le réinvestissement communautaire: ce qu'elle signifie pour les communautés du pays)

Yum Brands devrait annoncer mercredi une augmentation de ses ventes à magasins comparables au troisième trimestre, grâce à des menus moins chers et à des promotions dans ses chaînes Taco Bell et KFC, qui attirent davantage de clients. Les analystes se concentreront sur les perspectives du restaurateur, et les mises à jour sur les tendances actuelles de la demande, l'environnement promotionnel et les médicaments amaigrissants seront également au centre des préoccupations des investisseurs.

Nikola devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, alors que l'entreprise doit faire face à un rappel de ses camions en raison de problèmes de batterie. Wall Street attend avec impatience de connaître la stratégie de l'entreprise pour ses camions électriques à pile à hydrogène.

Monster Beverage devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, grâce à des prix plus élevés et à une demande soutenue pour ses boissons énergétiques et ses boissons de bien-être à haute performance. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prix, la concurrence des marques privées et l'évolution de la demande des consommateurs.

Molson Coors devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, grâce à une demande stable pour ses bières et à des prix plus élevés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande en Amérique du Nord, au redressement de la marge brute et à toute mise à jour des prévisions.

L'équipementier aéronautique Spirit AeroSystems publiera ses résultats du troisième trimestre mercredi, pour la première fois sous la direction de Patrick Shanahan, directeur général par intérim de l'entreprise.

Estee Lauder devrait publier une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, en raison du ralentissement de la demande de maquillage et de produits de soin de luxe aux États-Unis et de la faible reprise de ses activités de vente au détail de produits de voyage. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la Chine, l'impact d'un dollar plus fort, les commandes de stocks de détail et l'arrêt de la fabrication de produits.

GE Healthcare devrait présenter ses résultats du troisième trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront sur les ventes d'équipements d'imagerie médicale.

Le distributeur de médicaments Cencora publiera ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs s'intéresseront aux perspectives initiales pour 2024 et aux commentaires concernant la demande de médicaments génériques et de spécialités.

Organon & Co publiera ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les prévisions de bénéfices annuels et les performances de ses activités dans le domaine de la santé féminine et des biosimilaires.

Norwegian Cruise Line devrait publier une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, aidé par une demande stable de vacances en croisière et des prix de billets plus élevés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de réservation, aux mises à jour des prévisions et à l'impact éventuel de la hausse des coûts du carburant ainsi que de l'appréciation du dollar américain.

DoorDash devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, bénéficiant d'une demande stable de produits alimentaires, d'articles pour animaux de compagnie et de commandes à domicile de la part des consommateurs, malgré des prix plus élevés. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'évolution des dépenses de consommation, l'impact de l'inflation, les performances des nouveaux marchés verticaux et toutes les prévisions de l'entreprise.

L'assureur MetLife devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi. Les investisseurs surveilleront les résultats de la société pour évaluer la santé du secteur de l'assurance, qui a connu un certain répit ce trimestre, le rebond des marchés ayant stimulé les revenus d'investissement. Par ailleurs, AIG devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi. La société devrait enregistrer une hausse de ses bénéfices, grâce aux gains réalisés par son unité d'assurance vie et retraite.

Le directeur général d'Exxon Mobil, Darren Woods, discutera mercredi du leadership, de la stratégie commerciale et de la transition énergétique avec Joseph L. Hooley, ancien président de State Street Corporation, lors d'un déjeuner du Boston College Chief Executives Club.

Cognizant Technology Solutions devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, grâce à une demande croissante de services, les entreprises numérisant leurs opérations. En outre, Tyler Technologies devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, grâce à la demande croissante de ses logiciels et services exclusifs au secteur public.

Albemarle, le plus grand producteur de lithium au monde et l'un des principaux fournisseurs de Tesla, devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre. Par ailleurs, le mineur de terres rares MP Materials devrait publier ses résultats du troisième trimestre jeudi et faire le point sur ses tentatives de reprise du raffinage des minéraux stratégiques critiques en Californie.

Ball Corp devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, car la demande pour ses emballages en aluminium, tels que les canettes de boisson, diminue, les entreprises étant confrontées à la réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs dans un contexte de resserrement des budgets des ménages. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les niveaux de stocks de l'entreprise et sur l'impact des prix de détail sur ses activités.

Church & Dwight devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre vendredi, grâce à des prix plus élevés et à une demande soutenue pour ses produits ménagers et de soins personnels, notamment les détergents liquides et les bains de bouche. Les investisseurs attendront des commentaires sur les tendances de la demande, le rétablissement de la marge brute, l'impact sur les volumes et toute mise à jour des prévisions.

Paramount Global devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi. Les analystes attendront des commentaires sur la demande de publicité et l'impact des grèves à Hollywood.

L'entreprise de cybersécurité Fortinet devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, en raison de la demande croissante de ses produits due à l'augmentation des menaces en ligne.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, et la première sous-gouverneure, Carolyn Rogers, s'entretiendront mercredi avec les membres du panel du Sénat canadien sur les banques, le commerce et l'économie.

Statistique Canada devrait publier les données du PIB pour le mois d'août mardi. Les données sur l'emploi du pays pour le mois d'octobre sont attendues vendredi. L'indice PMI manufacturier canadien de S&P Global devrait être publié mercredi.

La société canadienne Shopify devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, car de plus en plus de commerçants ont rejoint sa plateforme pour tirer parti des tendances du commerce social et du commerce électronique.

Restaurant Brands International devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Toutefois, la croissance devrait ralentir en raison de la baisse de fréquentation des restaurants Burger King et Popeyes, dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation. Les investisseurs seront attentifs aux perspectives de l'entreprise, aux mises à jour sur le redressement de Burger King, à la santé des franchises et à la fixation des prix.

Les données sur la production industrielle du Brésil pour le mois de septembre devraient être publiées mercredi. Le même jour, la banque centrale du pays devrait annoncer une décision sur les taux d'intérêt de référence du pays. Le produit intérieur brut du Mexique pour le troisième trimestre (GDP) est attendu mardi. Au Chili, les données sur le taux de chômage et l'activité manufacturière de septembre sont attendues mardi, tandis que les données sur l'activité économique de septembre sont attendues jeudi.