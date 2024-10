À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 21 octobre

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

18 octobre - LE LUNDI

Lorie Logan, présidente de la Federal Reserve Bank of Dallas, prendra la parole et participera à une séance de questions-réponses avant la réunion annuelle 2024 de la SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association) à New York. (0855/1255) Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, participera à l'assemblée générale de la Chambre de commerce de Chippewa Falls, dans le Wisconsin. (1300/1700) Le président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, s'exprimera sur les perspectives économiques et de politique monétaire avant un événement hybride organisé par la Chartered Financial Analyst Society à Kansas City. (1705/2105)

Les responsables financiers se rendent à Washington DC pour la réunion annuelle du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale afin de débattre de la manière dont les pays peuvent faire face au ralentissement de la croissance et à l'augmentation constante de la dette.

Matt Garman, directeur général d'Amazon AWS, devrait s'exprimer lors de la conférence technologique du WSJ. Il devrait être interrogé sur l'IA et Alexa, entre autres.

La conférence Reuters Events Automotive USA se tiendra à Detroit à partir de lundi et jusqu'à mercredi. Parmi les intervenants prévus figurent la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, et des dirigeants de BMW, Scout Motors, Bosch, Lucid, Nvidia, Continental, Hyundai, Stellantis, Mercedes et CARB.

LE RESTE DE LA SEMAINE Boeing devrait faire état d'une consommation de trésorerie au troisième trimestre mercredi, après que le constructeur d'avions américain a subi le contrecoup d'une grève de quelque 33 000 travailleurs, qui a paralysé la production de son avion le plus vendu.

Sur le calendrier économique américain, S&P Global devrait publier jeudi son indice PMI manufacturier flash pour le mois d'octobre, qui devrait augmenter à 47,5, après une lecture finale de 47,3 en septembre. L'indice PMI flash des services devrait avoir baissé à 55 en octobre, contre 55,2 en septembre. Vendredi, le département du commerce indiquera que les commandes de biens durables ont probablement baissé de 1,0 % en septembre, après être restées inchangées en août. Jeudi également, le Département du travail devrait annoncer que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté à 247 000 au cours de la semaine se terminant le 19 octobre, contre 241 000 au cours de la semaine précédente. Vendredi, l'Université du Michigan indiquera que la lecture finale de l'indice global du moral des consommateurs s'est probablement établie à 69,3 en octobre, par rapport à une lecture préliminaire de 68,9. Un rapport de la National Association of Realtors, mercredi, devrait indiquer que les ventes de maisons existantes sont restées inchangées en septembre. Un rapport séparé du Département du Commerce, jeudi, devrait montrer que les ventes de nouveaux logements ont probablement augmenté à un taux corrigé des variations saisonnières de 718 000 en septembre, par rapport à 716 000 en août.

Coca-Cola devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, principalement parce que les consommateurs réduisent leurs dépenses en sodas qui sont devenus plus chers au cours des deux dernières années. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande des consommateurs aux États-Unis, les ventes sur les marchés internationaux, le lancement de nouveaux produits et l'impact éventuel des grèves portuaires sur la côte est et la côte du golfe du Mexique.

AT&T devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à une forte augmentation du nombre d'abonnés. La semaine prochaine également, Verizon devrait annoncer une augmentation du nombre d'abonnés à ses services sans fil lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, mardi, grâce à la demande pour ses offres à prix réduit et ses offres promotionnelles de reprise. En outre, T-Mobile devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, aidé par des clients soucieux des coûts qui se tournent vers ses forfaits moins chers et ses services 5G.

General Motors devrait annoncer un bénéfice et un chiffre d'affaires légèrement plus élevés au troisième trimestre mercredi, aidé par des ventes plus importantes de véhicules à plus forte marge.

United Parcel Service devrait annoncer une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi.

Lockheed Martin devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, grâce à une forte demande d'équipements militaires dans un contexte géopolitique tendu. General Dynamics devrait publier ses résultats du troisième trimestre 2024 mercredi. L'entreprise de défense devrait afficher des résultats optimistes grâce à une forte demande dans le domaine de la défense. Toutefois, les investisseurs s'intéressent également aux livraisons d'avions de l'entreprise en raison des problèmes persistants liés aux chaînes d'approvisionnement. Northrop Grumman devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, grâce à une forte demande d'équipements militaires dans un contexte géopolitique tendu.

IBM publiera les résultats de son troisième trimestre fiscal mercredi. Les investisseurs se concentreront sur la croissance du "carnet d'affaires IA" de la société et sur les indicateurs de la demande de dépenses informatiques des entreprises.

Southwest Airlines devrait publier ses résultats du troisième trimestre jeudi. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les initiatives de rentabilité de la compagnie et des commentaires sur les prix et l'impact des retards de Boeing. American Airlines devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre jeudi. L'accent sera mis sur leur plan de restructuration et sur les commentaires de la compagnie sur l'environnement des prix et de la demande.

Le géant industriel 3M devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au troisième trimestre mardi.

Le fabricant de motos Harley-Davidson devrait annoncer une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre lors de la publication de son rapport jeudi.

En ce qui concerne l'économie canadienne, la Banque du Canada devrait réduire son taux directeur de 50 points de base pour le ramener à 3,75 % mercredi, ce qui constituerait sa quatrième baisse consécutive et la première réduction de grande ampleur depuis plus de 15 ans, en dehors de la période de la pandémie. Vendredi, Statistique Canada devrait publier des données sur les ventes au détail dans le pays, qui ont probablement augmenté de 0,5 % en août, après avoir enregistré une hausse de 0,9 % en juillet. Les données sur les prix à la production pour le mois de septembre sont attendues mardi.

Philip Morris International publiera mardi ses ventes du troisième trimestre. Le fabricant de Marlboro devrait bénéficier d'un nouveau trimestre de forte croissance pour ses sachets de nicotine ZYN après avoir résolu les pénuries d'approvisionnement, et les investisseurs attendront également une mise à jour sur le déploiement du dispositif phare de tabac chauffé IQOS aux États-Unis.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, devrait s'exprimer sur la "Fintech" avant la huitième conférence annuelle sur la Fintech organisée par la Banque fédérale de réserve de Philadelphie mardi. Mercredi, Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, prononcera le discours d'ouverture de la huitième conférence annuelle sur les fintechs organisée par la Banque fédérale de réserve de Philadelphie. Plus tard dans la journée, Thomas Barkin, président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, interviendra sur le thème "Reconnaître l'impact des Community Colleges" avant la 2024 Virginia Education and Workforce Conference (Conférence sur l'éducation et la main-d'œuvre de Virginie) à Richmond. La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, prononcera un discours de bienvenue avant la conférence "Inflation: Drivers and Dynamics 2024" organisé par le Centre de recherche sur l'inflation de la Banque fédérale de réserve de Cleveland et la Banque centrale européenne à Cleveland jeudi. En outre, la Réserve fédérale devrait publier son livre beige mercredi.

Le Nasdaq devrait afficher un bénéfice plus élevé au troisième trimestre jeudi, la bourse ayant été aidée par les bonnes performances de ses plateformes d'accès au capital qui reflètent la croissance de ses services de cotation et de ses activités d'indexation. La bourse de produits dérivés CME Group devrait annoncer un bénéfice plus élevé pour le troisième trimestre mercredi, grâce à la vigueur des échanges de taux et d'actions. L'aggravation des incertitudes a alimenté la demande de produits de couverture de CME, entraînant une forte croissance dans toutes les classes d'actifs de CME au troisième trimestre.

Les agences de notation Moody's Corp et S&P Global devraient afficher des bénéfices plus élevés au troisième trimestre, respectivement mardi et jeudi, grâce à une forte demande pour leurs produits de recherche et d'analyse.

Le fabricant de jouets Hasbro devrait afficher une forte baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, pénalisé par la perte de parts de marché dans son secteur des jouets, y compris Nerf, qui compense la forte demande pour son segment "Magic: The Gathering" et le jeu mobile "Monopoly Go". Les investisseurs seront attentifs aux stratégies de l'entreprise pour stabiliser la demande de jouets, aux commentaires sur les ventes des fêtes de fin d'année, aux détails sur la gamme de jeux et de divertissements à venir et à l'augmentation des marges grâce aux mesures de réduction des coûts. Le fabricant de jouets Mattel devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre après la clôture des marchés mercredi, pénalisé par le ralentissement des dépenses de consommation et par les bons résultats enregistrés l'année dernière grâce à la sortie du film "Barbie". Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande pour les fêtes de fin d'année, aux promotions et aux indications de reprise des volumes à court terme.

Le fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre vendredi, aidé par une demande soutenue pour ses produits de soins personnels et de nutrition pour animaux de compagnie, dont le prix est élevé, alors que les consommateurs étirent leur budget pour dépenser sur les produits essentiels de la vie quotidienne. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions de l'entreprise pour 2024 et aux tendances de consommation.

Union Pacific devrait publier ses résultats du troisième trimestre jeudi. Les investisseurs seront attentifs à la croissance des volumes et à l'amélioration des mesures de service pour que le ratio d'exploitation des chemins de fer s'améliore, ce qui permettra à la société de capter davantage de volumes en dehors des routes. Le raffineur Valero devrait annoncer jeudi une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, en raison de l'affaiblissement des marges de raffinage et de la baisse de la demande de produits pétroliers.

GE Aerospace devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre mardi. Cependant, l'accent sera mis sur les défis de sa chaîne d'approvisionnement ainsi que sur les retombées d'une grève en cours chez Boeing.

Universal Health Services publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés jeudi. Les investisseurs s'intéresseront aux performances trimestrielles de l'opérateur hospitalier dans le contexte d'une reprise de la demande pour certaines procédures médicales non urgentes, en particulier pour les personnes âgées. L'accent sera également mis sur l'impact éventuel d'une pénurie persistante de fluides intraveineux.

Le fabricant de puces analogiques Texas Instruments publiera les résultats de son troisième trimestre fiscal mardi. Les investisseurs se concentreront sur les indicateurs d'un effondrement de la demande de puces analogiques, stimulée par l'augmentation des commandes de secteurs tels que l'électronique personnelle.

L'exploitant de mines d'or Newmont devrait afficher un bénéfice plus élevé au troisième trimestre par rapport à l'année dernière mercredi, grâce à la remontée des prix de l'or. Les investisseurs attendront avec impatience tout commentaire sur ses objectifs de cession ou ses opérations. Freeport-McMoRan, le plus grand producteur de cuivre au monde, devrait publier des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre mardi, grâce à des réductions de coûts et à une augmentation de la demande pour le métal rouge.

L'entreprise chimique Dow devrait annoncer jeudi une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, en raison d'une baisse de la demande. Les investisseurs et les analystes attendront des commentaires sur les prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année.

La société de publicité Interpublic group devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, les annonceurs ayant réduit leurs dépenses en raison d'une économie incertaine.

Invesco devrait présenter ses résultats du troisième trimestre mardi. Les analystes s'attendent à une hausse des bénéfices.

Align Technology devrait présenter ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés mercredi. Les investisseurs devraient être attentifs à toute modification de ses prévisions de recettes annuelles et de la demande de gouttières dentaires.

ServiceNow devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, grâce à la demande croissante pour ses services alimentés par l'IA.

Molina Healthcare devrait publier ses résultats du troisième trimestre mercredi après la clôture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs aux changements apportés à ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et aux coûts médicaux dans son activité Medicaid.

Rollins devrait publier une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, aidé par une demande soutenue pour ses produits antiparasitaires, en particulier en Amérique du Nord. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les stratégies de prix et sur le marché nord-américain, compte tenu de la faiblesse annoncée de son concurrent Rentokil dans la région.

Le fabricant d'équipements médicaux West Pharmaceuticals publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande de fabrication de seringues, la FDA ayant évalué les seringues en plastique fabriquées en Chine et la demande de médicaments injectables continuant de croître. L'accent sera également mis sur l'impact éventuel des ouragans Helene et Milton au cours du trimestre.

Le distributeur de fournitures agricoles Tractor Supply devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, aidé par une demande stable de produits agricoles et de consommation courante. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, les prix et les prévisions annuelles.

Le canadien Rogers Communications devrait annoncer une hausse marginale de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, les clients optant pour des forfaits de téléphonie mobile moins chers dans un contexte économique incertain.

Resmed publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les tendances de la demande pour ses appareils de traitement de l'apnée du sommeil et sur tout commentaire avant une décision réglementaire sur le médicament de perte de poids d'Eli Lilly pour les patients souffrant d'apnée du sommeil.

Bio-Rad devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés jeudi. Les investisseurs seront particulièrement attentifs à toute information sur les tendances de la demande parmi ses clients du secteur des biotechnologies, ainsi que sur la dynamique du marché dans sa région clé, la Chine.

Le fabricant de chaussures Deckers Outdoor devrait afficher une hausse de ses ventes au deuxième trimestre jeudi, aidé par la dynamique de la demande pour ses marques Hoka et UGG. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les stratégies de prix, aux mises à jour des prévisions annuelles et à la croissance de la demande en Chine.

Centene Corp devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture des marchés vendredi. Les investisseurs et les analystes de Wall Street se concentreront sur le ratio des coûts médicaux de l'assureur santé - une unité qui mesure les coûts médicaux - et les commentaires sur les perspectives annuelles alors que l'industrie est aux prises avec des coûts élevés.

New York Community Bancorp devrait annoncer une perte pour le troisième trimestre vendredi, en raison d'une forte baisse des revenus d'intérêts et d'une augmentation des provisions pour pertes de crédit résultant de son exposition importante à l'immobilier commercial. Les investisseurs suivront de près les mesures de réduction des coûts et les commentaires de la direction concernant de nouvelles réductions du portefeuille de prêts à l'immobilier commercial du banque.

Le constructeur de maisons américain PulteGroup devrait annoncer une hausse modeste de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au troisième trimestre mardi.

Les données sur les ventes au détail du mois d'août au Mexique devraient être publiées mercredi, suivies des données sur l'inflation pour la première moitié du mois d'octobre, attendues jeudi. Les données sur l'inflation du Brésil pour le mois d'octobre sont attendues jeudi. En outre, les données sur les ventes au détail d'août de l'Argentine sont également attendues jeudi.