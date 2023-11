À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 13 novembre

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

10 novembre -

LUNDI

Tyson Foods devrait afficher une légère baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les clients ayant réduit leurs achats de viande face à une inflation toujours élevée. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande, les opérations sectorielles, le redressement des marges et les prévisions pour le prochain exercice fiscal que l'entreprise fournira.

Le gouvernement américain devrait afficher un déficit budgétaire de 30 milliards de dollars en octobre.

RESTE DE LA SEMAINE

Walmart, le plus grand distributeur au monde, devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre vendredi. Les investisseurs garderont un œil sur les perspectives de Walmart pour les fêtes de fin d'année, alors que les signaux économiques contradictoires rendent difficile la prévision des achats des consommateurs pendant la période la plus cruciale de l'année pour les détaillants. Par ailleurs, Target Corp devrait annoncer mercredi une baisse de ses ventes au troisième trimestre, reflétant la faiblesse de la demande due aux dépenses de consommation limitées par des coûts d'emprunt et des prix alimentaires toujours élevés. Les investisseurs s'intéresseront aux commentaires et aux prévisions concernant la période cruciale des fêtes de fin d'année, ainsi qu'à tout ce qui a trait aux promotions proposées par l'entreprise, au niveau des stocks et au fait que les clients réduisent également leurs achats de produits alimentaires et de produits de première nécessité.

Macy's devrait annoncer jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison de l'instabilité des dépenses de consommation et de la baisse des revenus générés par les cartes de crédit. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la santé des consommateurs et les perspectives de la demande à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Une série de données économiques américaines est attendue au cours de la semaine à venir. Mardi, le département du travail devrait annoncer que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 % en octobre, après une hausse de 0,4 % le mois précédent. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC devrait augmenter de 0,3 % en octobre, ce qui correspond à la hausse enregistrée en septembre. L'IPC de base devrait augmenter de 4,1 % d'une année sur l'autre en octobre, ce qui correspond également à la hausse du mois précédent. Le lendemain, le Département du travail devrait montrer que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a probablement augmenté de 0,1 % en octobre après avoir progressé de 0,5 % en septembre. Mercredi également, le Département du Commerce devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement baissé de 0,1 % en octobre, contre une hausse de 0,7 % en septembre. En excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires, les ventes au détail devraient augmenter de 0,1 % en octobre, après une hausse de 0,6 % le mois précédent. Un rapport distinct du département du commerce devrait indiquer que les stocks des entreprises ont probablement augmenté de 0,3 % en septembre, après avoir progressé de 0,4 % le mois précédent.

Le fabricant américain d'outils pour semi-conducteurs Applied Materials devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre lors de la publication de ses résultats jeudi, en raison de la faiblesse de la demande.

En outre, sur le calendrier économique, les données du département du travail sur les demandes d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 11 novembre sont attendues jeudi. Le même jour, un rapport séparé du Département du travail devrait montrer que les prix à l'importation ont probablement baissé de 0,3 % en octobre après avoir augmenté de 0,1 % le mois précédent. Vendredi, un rapport du Département du Commerce devrait indiquer que les mises en chantier ont légèrement baissé à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,345 million d'unités en octobre, contre 1,358 million d'unités en septembre. Parallèlement, les permis de construire devraient diminuer à 1,450 million d'unités en octobre, contre 1,471 million d'unités le mois précédent. Un rapport de la Réserve fédérale jeudi devrait montrer que la production industrielle a probablement baissé de 0,4 % en octobre après avoir progressé de 0,3 % en septembre. Par ailleurs, l'utilisation de la capacité du secteur industriel, une mesure de la façon dont les entreprises utilisent pleinement leurs ressources, devrait être de 79,4 % en octobre, contre 79,7 % en septembre.

Mardi, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, devrait prononcer un bref discours d'ouverture avant la conférence virtuelle "Conversations sur la banque centrale": Le fardeau inégal de l'inflation" organisé par la Banque fédérale de réserve de Cleveland. Jeudi, Mme Mester devrait également prononcer un discours d'ouverture et d'introduction avant la conférence hybride 2023 sur la stabilité financière: "Stabilité financière en période d'incertitude macroéconomique", également organisée par la Banque fédérale de réserve de Cleveland. Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, participera probablement mardi à une conversation sur l'économie et la politique monétaire devant le Detroit Economic Club. Vendredi, Susan Collins, présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, devrait s'exprimer devant la 67e conférence économique, "Repenser le plein emploi", organisée par la Banque fédérale de réserve de Boston. Le même jour, Mary Daly, présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, prononcera un discours de clôture devant le 33e Congrès bancaire européen de Francfort. Jeudi, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, s'exprimera devant la 2023 U.S. Treasury Markets Conference organisée par la Banque fédérale de réserve de New York.

Le fabricant d'équipements de réseau Cisco Systems devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre lors de la publication de ses résultats mercredi, grâce à la réduction des obstacles liés à la chaîne d'approvisionnement, qui contribue à l'exécution du carnet de commandes pour ses produits de réseau.

Home Depot devrait annoncer une baisse de ses ventes à magasins comparables au troisième trimestre mardi, car la demande de produits de bricolage continue de baisser dans un contexte d'inflation élevée, de hausse des taux d'intérêt et de contraction des budgets des ménages. Les analystes seront attentifs aux prévisions annuelles de l'entreprise, à ses commentaires sur les vents contraires de la demande actuelle, au marché du logement, aux marges et à tout signe de réduction des prix.

Bath & Body Works devrait annoncer jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, les clients ayant réduit leurs achats d'articles non essentiels, tels que les parfums d'ambiance et les produits de soins personnels les plus chers. Les investisseurs surveilleront les commentaires de l'entreprise sur les tendances de la demande, les commentaires sur les fêtes de fin d'année et les prévisions.

Jeudi, Gap devrait annoncer une baisse de ses ventes au troisième trimestre, en raison du ralentissement de la demande de vêtements et de chaussures démodés, les clients étant à la recherche de styles plus récents et plus tendance. Les investisseurs attendront des commentaires sur les ventes des fêtes de fin d'année, les niveaux de stocks, les projets du nouveau directeur général Richard Dickson pour l'entreprise et la concurrence croissante de Shein et d'Amazon.

TJX devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mercredi, grâce à la forte demande des clients touchés par l'inflation et à la recherche d'offres promotionnelles et de bonnes affaires. Les investisseurs s'intéresseront aux tendances de la demande, aux commentaires sur les fêtes de fin d'année et aux perspectives de l'entreprise.

Tencent Music devrait annoncer une baisse de 14 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mardi, après que l'entreprise a fermé ses fonctions de diffusion en direct dans le cadre de la répression de Pékin contre les jeux d'argent.

Statistique Canada publiera vendredi les prix à la production et les prix des matières premières pour le mois d'octobre. Les données sur le commerce de gros et les ventes manufacturières seront publiées mercredi. Le lendemain, la Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait publier le taux annualisé désaisonnalisé des mises en chantier pour le mois d'octobre.

Mercredi, le distributeur canadien de produits alimentaires et pharmaceutiques Loblaw devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, les consommateurs recherchant des alternatives moins coûteuses pour les produits de première nécessité, alors qu'ils réduisent leurs dépenses pour les produits discrétionnaires à plus forte marge. Les investisseurs seront attentifs aux remarques concernant les fêtes de fin d'année, les marques de distributeurs et les initiatives promotionnelles pour l'année à venir.

En ce qui concerne l'économie Latam, l'indice d'activité économique IBC-BR du Brésil, un indicateur clé du produit intérieur brut (GDP), devrait être publié jeudi. Les données sur l'inflation du pays pour le mois de novembre, mesurée par l'indice des prix IGP-10, sont attendues vendredi. Les données sur la croissance du secteur des services au Brésil pour le mois de septembre devraient être publiées mardi. Le taux d'inflation mensuel de l'Argentine sera probablement de 9,8 % en octobre, après une lecture de 12,7 % en septembre. Les données de la balance commerciale du pays devraient être publiées vendredi.