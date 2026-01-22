À surveiller dans la journée - vendredi 23 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - Sur le front de l'économie américaine, S&P Global devrait publier les résultats rapides de l 'indice PMI manufacturier, de l'indice PMI des services et de l'indice PMI composite pour le mois de janvier. L'activité manufacturière devrait augmenter à 52 contre 51,8 en décembre, tandis que l'indice PMI des services devrait augmenter à 52,8 contre 52,5. La lecture finale de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de janvier devrait également être publiée.

La société de services pétroliers SLB devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre, en raison d'une baisse de la demande en Amérique du Nord. Les investisseurs et les analystes attendront des commentaires sur le Venezuela et les prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année.

La société EquipmentShare.com, spécialisée dans les technologies de la construction, devrait faire ses débuts sur le Nasdaq.

Au Canada, Statistique Canada devrait publier les données sur les ventes au détail pour le mois de novembre. Les ventes au détail devraient augmenter de 1,2 % après une baisse de 0,2 % en octobre. Les ventes au détail excluant les automobiles devraient également augmenter de 1,2 %, après une baisse de 0,6 % le mois précédent.

En Amérique latine, l'agence de statistiques mexicaine INEGI doit publier les chiffres de l'activité économique IGAE pour le mois de novembre. L'activité économique devrait avoir augmenté de 0,3 % en glissement mensuel, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 1 % enregistrée en octobre. Sur une base annuelle, la croissance devrait être ramenée à 1 %, contre 1,7 % un an plus tôt.