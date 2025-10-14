À surveiller dans la journée - mercredi 15 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux articles et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

Bank of America devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, car un rebond des transactions importantes devrait stimuler les performances de sa division de banque d'investissement. Morgan Stanley devrait également afficher une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à une reprise des transactions qui a aidé ses banquiers d'affaires.

United Airlines devrait publier son bénéfice du troisième trimestre. L'accent sera mis sur ses commentaires concernant les tendances en matière de réservation pour la période des fêtes de fin d'année, ainsi que sur son pouvoir de fixation des prix.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran devrait participer à une conversation avant le forum CNBC Invest in America (0930/1330). Stephen Miran devrait également participer à une conversation avant le Nomura Research Forum (1230/1630). Par ailleurs, Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, participera à une conversation avec modérateur et à une séance de questions-réponses sur la "mobilité économique" avant le sommet régional de United Way sur la mobilité économique des enfants et des jeunes (1210/1610). Par ailleurs, Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, s'exprimera probablement sur la politique monétaire, les perspectives et la Réserve fédérale lors d'un événement organisé par la succursale d'Omaha de la Banque fédérale de réserve de Kansas City (1335/1735). Enfin, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, devrait s'exprimer sur l'intelligence artificielle avant l'événement 2025 DC Fintech Week (1300/1700)

Le Livre Beige de la Réserve fédérale, officiellement connu sous le nom de Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District, devrait être publié.

Abbott Laboratories devrait présenter ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses appareils cardiovasculaires et de surveillance du glucose, ainsi que sur les commentaires relatifs à l'impact des tarifs douaniers.

PNC Financial devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, stimulée par de solides revenus nets d'intérêts. Par ailleurs, Citizens Financial devrait également enregistrer une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à l'augmentation de ses revenus nets d'intérêts.

Paul Atkins, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, s'adressera à la conférence industrielle annuelle DC Fintech Week à Washington.

Statistique Canada devrait annoncer que les ventes d'usines ont probablement baissé de 1,5 % en août après avoir augmenté de 2,5 % le mois précédent. Les données du commerce de gros pour le mois d'août devraient diminuer de 1,3 %, après une hausse de 1,2 % en juillet.

Les ventes au détail du Brésil pour le mois d'août devraient avoir augmenté de 0,2 %, après une baisse de 0,3 % le mois précédent. Sur une base annuelle, les ventes au détail devraient augmenter de 0,30 %.