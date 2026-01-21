À surveiller dans la journée - jeudi 22 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - Le Reuters Global Markets Forum se rend en direct à la réunion annuelle du Forum économique mondial 2026 à Davos. Alors que l'administration Trump entre dans sa deuxième année, le GMF accueille des financiers, des chefs d'entreprise et des décideurs politiques pour débattre des priorités et des défis qui façonnent les marchés mondiaux et la finance, dans un contexte d'incertitudes et de fragilité de l'environnement géopolitique. Jeudi, Julie Teigland, vice-présidente mondiale d'EY, interviendra à 1100 ET/1600 GMT. Inscrivez-vous ici pour rejoindre le GMF

Sur le front économique américain, le Bureau d'analyse économique du Département du commerce devrait annoncer que les dépenses de consommation ont augmenté de 0,5 % en novembre, soit une accélération par rapport à l'augmentation de 0,4 % enregistrée en octobre. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) devrait avoir augmenté de 0,2 % en novembre, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 0,3 % enregistrée le mois précédent. En glissement annuel, l'indice des prix PCE devrait avoir augmenté de 2,7 %, soit un peu moins qu'en octobre (2,8 %). L'inflation de base de l'indice PCE devrait augmenter de 0,2 % au cours du mois, ce qui correspond à la hausse d'octobre, tandis que la lecture annuelle de l'indice de base devrait s'élever à 2,8 %. Entre-temps, le Département du travail américain devrait publier son rapport hebdomadaire sur les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine terminée le 17 janvier et les demandes continues pour la semaine terminée le 10 janvier. Les demandes initiales d'allocations de chômage au niveau de l'État devraient atteindre 210 000, contre 198 000 la semaine précédente. Les demandes continues devraient s'élever à 1,90 million, contre 1,88 million précédemment. Par ailleurs, la lecture finale du PIB devrait montrer que la croissance économique américaine s'est poursuivie à un rythme robuste de 4,3 % en rythme annualisé au troisième trimestre.

Procter & Gamble devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la forte demande de produits de beauté et de soins capillaires. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'environnement de consommation et au plan de l'entreprise concernant les droits de douane, et surveilleront de près les perspectives de marge de cette entreprise phare des biens de consommation pour l'année.

Intel publiera ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal, les investisseurs surveillant de près l'impact de la pénurie mondiale de puces mémoire sur ses résultats financiers, tout en évaluant les progrès du fabricant de puces dans le cadre d'un plan de redressement ambitieux.

GE Aerospace publie ses résultats du quatrième trimestre, les investisseurs se concentrant moins sur les résultats principaux que sur la solidité de son activité d'après-vente commerciale. Les principaux points à surveiller sont les volumes de visites en atelier, le pouvoir de fixation des prix et la génération de liquidités, car les compagnies aériennes font voler plus longtemps les avions plus anciens en raison des retards de livraison. Les marchés seront également attentifs aux mises à jour concernant les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les inspections des moteurs et les problèmes de durabilité, ainsi que les prévisions pour 2026.

Le fabricant d'appareils médicaux Abbott devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses moniteurs de glucose en continu et de ses appareils cardiaques, ainsi que sur toute faiblesse du marché chinois pour son segment diagnostic.

Le fabricant de sauces piquantes McCormick devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à l'amélioration de la demande d'épices et d'assaisonnements. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, les actions en matière de prix, l'activité promotionnelle et les prévisions annuelles.

Freeport-McMoRan, le plus grand producteur mondial de cuivre coté en bourse, devrait annoncer une augmentation de son bénéfice trimestriel en raison de la hausse des prix du métal rouge largement utilisé dans le secteur technologique.

BitGo va introduire ses actions à la Bourse de New York, marquant ainsi la première introduction en bourse d'une crypto-monnaie américaine en 2026.

La sous-commission de la santé de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants tiendra une audition sur l'accessibilité de l'assurance maladie et les coûts des soins de santé aux États-Unis. Les directeurs généraux des principales compagnies d'assurance maladie, dont UnitedHealth et CVS, y discuteront des facteurs qui influencent les coûts des soins de santé, notamment les réglementations gouvernementales, les charges administratives et la concurrence sur le marché.

Huntington Bancshares devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts.

Capital One Financial devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, la banque à la consommation devant bénéficier de revenus élevés provenant des intérêts sur sa dette de cartes de crédit.

Sur le front de l'Amérique latine, l'Argentine devrait publier des données sur les ventes au détail, tandis que le Mexique publiera les chiffres de l'inflation pour le premier semestre de janvier.