À surveiller aujourd'hui - Mercredi 27 mai

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26 mai - La conférence Strategic Decisions, organisée par Bernstein, est sur le point de débuter et réunira plusieurs dirigeants d'entreprise de premier plan pendant trois jours. Parmi les intervenants prévus pour la journée d'ouverture figurent le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, et le directeur général de Bank of America, Brian Moynihan.

À Tokyo, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan (0400/0800), et le vice-président de la Fed, Philip Jefferson (2000/0000), doivent participer à une table ronde sur la politique monétaire lors de la conférence "Monetary Policy from New Perspectives" organisée par l'Institut d'études monétaires et économiques de la Banque du Japon. Par ailleurs, la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, doit prononcer un discours intitulé "L'IA, l'économie et le système financier" devant le Forum sur les politiques de l'Institut de recherche en politique économique de Stanford à Stanford (1555/1955).

HP Inc devrait annoncer une croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par la demande pour ses ordinateurs personnels équipés d'IA. Les investisseurs attendront des commentaires sur la santé du marché des PC, car la pénurie de puces mémoire a entraîné une hausse des prix dans le secteur. Ils en apprendront également davantage sur le cycle de renouvellement de Windows 11 et sur les efforts des fournisseurs pour sécuriser leurs stocks face aux contraintes d'approvisionnement en mémoire qui devraient persister tout au long de l'année.

Nvidia organisera sa fête "Constellation All-Employee Celebration" à Taipei. Le directeur général Jensen Huang devrait assister à l'événement.

Marvell Technology devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses puces sur mesure et ses solutions d'interconnexion utilisées dans les centres de données IA de pointe.

Salesforce devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par la demande en technologies autonomes intégrant des agents IA, les entreprises automatisant leurs flux de travail et accélérant leurs tâches administratives.

Snowflake devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la demande d'outils d'IA attirant davantage de clients vers sa plateforme d'analyse de données basée sur le cloud.

Abercrombie & Fitch devrait afficher une hausse de ses ventes au premier trimestre, grâce à ses vêtements en denim tendance et à d'autres articles de mode. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l'impact de la guerre en Iran, des droits de douane, de la demande des consommateurs et des prévisions annuelles.

Bath & Body Works devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisée par la faiblesse de la demande pour ses bougies parfumées et ses produits de soins corporels haut de gamme. Les investisseurs guetteront les commentaires sur la politique de prix, le moral des consommateurs, l'impact de l'augmentation des promotions et des dépenses marketing, ainsi que les prévisions annuelles.

Dick's Sporting Goods devrait afficher une forte hausse de ses ventes au premier trimestre, grâce à l'accord conclu avec Foot Locker et à la demande soutenue de chaussures à prix réduits parmi les consommateurs soucieux de leur budget, qui contribuent à stimuler le chiffre d'affaires. Les investisseurs seront particulièrement attentifs à l'impact des droits de douane, du conflit au Moyen-Orient, de l'incertitude économique générale et de l'inflation persistante sur la propension à dépenser des consommateurs.

Synopsys devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande d'outils de conception de puces électroniques.

La Banque de Montréal publiera ses résultats du deuxième trimestre, et les analystes devraient se concentrer sur les commentaires de la direction concernant l'optimisation du bilan et les tendances en matière de qualité du crédit. Parallèlement, la Banque de Nouvelle-Écosse devrait afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par une augmentation des revenus d'intérêts. La Banque Nationale du Canada devrait également publier ses résultats du deuxième trimestre.

Les chiffres de l'inflation au Brésil, mesurés par l'indice IPCA-15, sont attendus, les prix à la consommation à la mi-mai étant estimés à 0,53 %, tandis que la hausse annuelle devrait s'établir à 4,55 %.