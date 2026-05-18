 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À surveiller aujourd'hui - Mardi 19 mai
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principaux faits divers et événements de la journée, ainsi que des analyses et d'autres articles. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à l'adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l'Est (ET) / heure de Greenwich (GMT).)

18 mai -

La conférence des développeurs I/Ode Google, qui se déroule sur deux jours, est sur le point de débuter. Les dirigeants devraient mettre l'accent sur les agents IA — c'est-à-dire des outils capables d'accomplir des tâches complètes à votre place, comme planifier un voyage ou gérer des fichiers. Des lunettes intelligentes permettant aux utilisateurs de parler à un assistant IA en mode mains libres et un nouveau système appelé Aluminum OS, conçu pour faire fonctionner les ordinateurs portables et les téléphones comme un seul et même appareil, sont également au programme.

Home Depot devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des entrepreneurs professionnels et aux petites réparations effectuées par des clients soucieux de leurs dépenses. Les investisseurs s'intéresseront à la confiance des consommateurs et à la situation du marché immobilier aux États-Unis, à l'évolution des prix, à l'impact des droits de douane, au conflit au Moyen-Orient ainsi qu'aux prévisions annuelles.

La Financial Markets Conference à Amelia Island se poursuit et accueillera la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, qui devrait s'exprimer sur les perspectives économiques (19h00/23h00). Le discours de clôture de la conférence sera prononcé par la présidente de la Fed d'Atlanta, Cheryl Venable (19h30/23h30). En Allemagne, le gouverneur de la Fed Christopher Waller doit participer à une table ronde sur la politique monétaire avant le Forum international de recherche sur la politique monétaire organisé par l'Euro Area Business Cycle Network (08h00/12h00).

Les investisseurs auront un aperçu du marché immobilier américain, l'Association nationale des agents immobiliers devant annoncer une hausse de 1 % des ventes de logements en attente en avril, en ralentissement par rapport au rythme de 1,5 % enregistré en mars.

Au Canada, des indicateurs importants de l'inflation seront publiés, Statistique Canada devant indiquer que l'IPC a enregistré une hausse mensuelle de 0,7 % en avril, tandis que sur les 12 mois jusqu'en avril, il a probablement augmenté de 3,1 %. Par ailleurs, la Banque du Canada publiera ses mesures de l'inflation sous-jacente, notamment l'IPC médian et l'IPC trimé, le premier devant augmenter de 2,2 % en avril, tandis que le second devrait avoir progressé de 2,1 % sur la même période. Par ailleurs, les permis de construire publiés par Statistique Canada sont attendus, ceux-ci devant rebondir de 3 % en avril, après une baisse de 8,4 % le mois précédent.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des policiers antiémeutes lancent des grenades lacrymogènes sur des manifestants lors d'une protestation réclamant la démission du président bolivien Rodrigo Paz, le 18 mai 2026 à La Paz ( AFP / Aizar RALDES )
    Bolivie : violents heurts à La Paz lors d'une manifestation contre le gouvernement
    information fournie par AFP 18.05.2026 22:02 

    De violents heurts ont éclaté lundi à La Paz entre la police et des manifestants exigeant la démission du président de centre droite Rodrigo Paz, dans une ville quasiment paralysée depuis plus de deux semaines par des barrages routiers, a constaté l'AFP. Ces barrages ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump parle à la presse à la Maison Blanche, à Washington, le 15 mai 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )
    Trump dit avoir renoncé à attaquer l'Iran mardi
    information fournie par AFP 18.05.2026 21:54 

    Donald Trump a annoncé lundi avoir renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi, cela en réponse à une demande de dirigeants de pays du Golfe, et a affirmé que des "négociations sérieuses" avaient lieu. Dans un message sur sa plateforme Truth Social, le président ... Lire la suite

  • Le chef de l'opposition slovène et ancien Premier ministre nationaliste, Janez Jansa, après avoir voté lors des élections législatives à Arnace le 22 mars 2026 ( AFP / Jure Makovec )
    Le nationaliste Janez Jansa, pro-Trump, aux marches du pouvoir en Slovénie
    information fournie par AFP 18.05.2026 21:53 

    Le chef de la droite nationaliste slovène Janez Jansa, fervent admirateur de Donald Trump, a annoncé lundi avoir conclu un accord de coalition pour former un gouvernement, ce qui pourrait voir le pays de l'Union européenne reprendre un virage illibéral. Proche ... Lire la suite

  • Neuf jurés californiens entament lundi leurs délibérations au procès des créateurs de ChatGPT, accusés par Elon Musk d'avoir détourné ses dons et trahi la promesse philanthropique d'OpenAI ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Musk perd sa grande bataille judiciaire contre les créateurs de ChatGPT
    information fournie par AFP 18.05.2026 21:23 

    Elon Musk a perdu son retentissant procès en Californie contre OpenAI: le milliardaire accusait les créateurs de ChatGPT d'avoir détourné ses dons et leur vocation non lucrative originelle pour bâtir un géant commercial de l'IA, mais sa plainte est prescrite, a ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,89 +2,16%
CAC 40
7 987,49 +0,44%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
SOITEC
140,25 -5,27%
INNATE PHARMA
1,948 +11,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank