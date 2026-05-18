À surveiller aujourd'hui - Mardi 19 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principaux faits divers et événements de la journée, ainsi que des analyses et d'autres articles. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à l'adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l'Est (ET) / heure de Greenwich (GMT).)

18 mai -

La conférence des développeurs I/Ode Google, qui se déroule sur deux jours, est sur le point de débuter. Les dirigeants devraient mettre l'accent sur les agents IA — c'est-à-dire des outils capables d'accomplir des tâches complètes à votre place, comme planifier un voyage ou gérer des fichiers. Des lunettes intelligentes permettant aux utilisateurs de parler à un assistant IA en mode mains libres et un nouveau système appelé Aluminum OS, conçu pour faire fonctionner les ordinateurs portables et les téléphones comme un seul et même appareil, sont également au programme.

Home Depot devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des entrepreneurs professionnels et aux petites réparations effectuées par des clients soucieux de leurs dépenses. Les investisseurs s'intéresseront à la confiance des consommateurs et à la situation du marché immobilier aux États-Unis, à l'évolution des prix, à l'impact des droits de douane, au conflit au Moyen-Orient ainsi qu'aux prévisions annuelles.

La Financial Markets Conference à Amelia Island se poursuit et accueillera la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, qui devrait s'exprimer sur les perspectives économiques (19h00/23h00). Le discours de clôture de la conférence sera prononcé par la présidente de la Fed d'Atlanta, Cheryl Venable (19h30/23h30). En Allemagne, le gouverneur de la Fed Christopher Waller doit participer à une table ronde sur la politique monétaire avant le Forum international de recherche sur la politique monétaire organisé par l'Euro Area Business Cycle Network (08h00/12h00).

Les investisseurs auront un aperçu du marché immobilier américain, l'Association nationale des agents immobiliers devant annoncer une hausse de 1 % des ventes de logements en attente en avril, en ralentissement par rapport au rythme de 1,5 % enregistré en mars.

Au Canada, des indicateurs importants de l'inflation seront publiés, Statistique Canada devant indiquer que l'IPC a enregistré une hausse mensuelle de 0,7 % en avril, tandis que sur les 12 mois jusqu'en avril, il a probablement augmenté de 3,1 %. Par ailleurs, la Banque du Canada publiera ses mesures de l'inflation sous-jacente, notamment l'IPC médian et l'IPC trimé, le premier devant augmenter de 2,2 % en avril, tandis que le second devrait avoir progressé de 2,1 % sur la même période. Par ailleurs, les permis de construire publiés par Statistique Canada sont attendus, ceux-ci devant rebondir de 3 % en avril, après une baisse de 8,4 % le mois précédent.