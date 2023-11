À suivre dans la journée - mercredi 8 novembre

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

7 novembre -

Walt Disney devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la vigueur de la diffusion en continu et de sa division des parcs. En outre, Warner Bros Discovery devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs se concentreront probablement sur les performances de son activité de streaming et sur les perspectives que la direction pourrait offrir concernant l'impact de la grève à Hollywood.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, prononcera un discours d'ouverture devant la Conférence du centenaire de la Division de la recherche et des statistiques de la Réserve fédérale à Washington. (0915/1415) Par ailleurs, Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, devrait participer à la discussion sur la loi sur le réinvestissement communautaire (Community Reinvestment Act) devant la National Association of Affordable Housing Lenders (NAAHL) - Annual Policy & Practice Conference à Washington. (1400/1900) Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, prononcera également le discours de clôture de la conférence du centenaire de la Division de la recherche et des statistiques de la Réserve fédérale à Washington. (1645/2145) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, devrait prononcer le discours d'ouverture de l'événement hybride "Research and Statistics at 100: A Look at the Past, Present, and Future" organisé par le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. (1340/1840)

Lyft devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de Lyft ait augmenté de 8 % au cours du trimestre, en raison de la forte demande de services de transport en commun, alors que de plus en plus de travailleurs retournent au bureau pour travailler. Les investisseurs attendent avec impatience les commentaires de l'entreprise sur les mesures qu'elle prendra pour améliorer sa croissance.

AMC Entertainment Holdings devrait afficher un chiffre d'affaires plus élevé au troisième trimestre en raison de l'amélioration de l'activité de la chaîne de cinémas, stimulée par des succès au box-office tels que "Barbie" et "Oppenheimer" De plus, les analystes s'attendent à ce que la direction donne des prévisions de revenus positives pour le quatrième trimestre grâce aux concerts de Taylor Swift et de Beyonce.

Un rapport du Département du Commerce devrait montrer que les stocks des grossistes sont probablement restés inchangés en septembre. Les ventes des grossistes ont probablement augmenté de 0,8% en septembre après avoir bondi de 1,8% en août, la plus forte augmentation depuis juin 2022.

Les investisseurs se concentreront sur le lancement et la performance de son médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, et sur les mises à jour concernant la forme injectable du médicament. Les investisseurs attendront également des commentaires sur l'intégration de Reata Pharmaceuticals, récemment acquise, et sur les changements de perspectives résultant de l'opération.

Beyond Meat devrait afficher une légère hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la bonne tenue de la demande de ses galettes de viande à base de plantes sur les marchés internationaux, notamment en Europe. Les investisseurs surveilleront les commentaires sur les stratégies de gestion des stocks et les tendances de consommation de Beyond Meat aux États-Unis.

Ralph Lauren devrait afficher une légère hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la vigueur de ses activités de vente directe aux consommateurs et à la bonne tenue de la demande des acheteurs à revenu élevé. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions de l'entreprise, à ses commentaires sur les tendances actuelles de la demande de produits de luxe aux États-Unis, à ses activités de vente en gros et aux tendances en Chine.

Le New York Times devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les ventes de publicité et la croissance du nombre d'abonnés numériques, l'éditeur cherchant à atteindre son objectif de 15 millions d'abonnés d'ici à la fin de 2027.

Instacart, anciennement connu sous le nom de Maplebear, devrait annoncer un chiffre d'affaires de 736,9 millions de dollars au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des frais de transaction et de publicité des clients. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances des dépenses de consommation, à la croissance des activités d'épicerie et de publicité, ainsi qu'aux prévisions de l'entreprise.

La marque de vêtements d'athlétisme Under Armour devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison d'une diminution de la demande de chaussures et de sacs, l'inflation galopante obligeant les consommateurs à réduire leurs achats discrétionnaires. Les investisseurs s'intéresseront aux perspectives pour 2024, aux actions en matière de prix et aux tendances actuelles de la demande dans la région Asie-Pacifique.

Roblox devrait enregistrer une croissance de 18 % de ses réservations nettes au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses jeux en ligne. Par ailleurs, Take-Two Interactive Software devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les dépenses liées aux jeux restant faibles dans un contexte économique incertain.

Charles River Laboratories devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions de bénéfices annuels de l'entreprise et sur tout commentaire relatif au financement de la biotechnologie et aux expéditions de primates non humains qui ont été suspendues.

Statistique Canada devrait annoncer que les permis de construire ont probablement baissé de 1,6 % en septembre, après avoir augmenté de 3,4 % en août. La Banque du Canada publie ses délibérations sur la politique monétaire avant sa décision du 25 octobre sur les taux d'intérêt.

L'agence officielle de statistiques du Brésil, IBGE, devrait publier les données sur les ventes au détail de septembre dans le pays latino-américain. Les ventes au détail devraient rester stables en septembre après une baisse de 0,2 % en août. Par ailleurs, l'inflation au Chili devrait atteindre 0,5 % en octobre après une accélération à 0,7 % le mois précédent.

