Transformer des A330 civils en ravitailleurs militaires : Airbus lance les grandes manœuvres en Espagne

Un centre de reconversion dédié aux Airbus A330 MRTT, version militaire de l'A330, va être établi à Séville, où sont déjà implantées les lignes d'assemblage des A400M et C295.

Un Airbus A330MRTT, en octobre 2018 (illustration) ( AFP / BORIS HORVAT )

Symbole parmi d'autres du réarmement à l'oeuvre à travers l'Europe, Airbus va ouvrir en Espagne un centre de reconversion pour transformer des avions de ligne A330 en leur version militaire de ravitaillement en vol, baptisés A330 MRTT, a annoncé mercredi 20 mai sa branche Airbus Defence and Space.

Ce nouveau centre, qui doit entrer en service fin 2027, viendra compléter les installations déjà existantes de Getafe, près de Madrid, et permettra de porter de cinq à sept le nombre annuel de transformations d’avions civils en appareils militaires.

L'Italie se détourne de Boeing

Les A330 MRTT (pour Multi Role Tanker Transport), servent au ravitaillement en vol d’avions de combat, mais aussi au transport de troupes et de matériel ou aux évacuations médicales. L'appareil est ainsi la colonne vertébrale de l'armée de l'Air française en matière de ravitaillement, avec 15 exemplaires commandés à l'avionneur européen (dont 13 en service). Le MRTT est ainsi devenu un "acteur essentiel de la composante aéroportée de la dissuasion" nucléaire, a ainsi fait valoir l'Elysée début 2026.

Les A330 MRTT ont en outre le vent en poupe chez les voisins européens. Selon une publication au Journal officiel de l'Union européenne relayée mardi 19 mai par plusieurs médias spécialisés dont Opex360 , l'Italie a ainsi délaissé Boeing et son KC-46A pour acquérir six ravitailleurs d'Airbus, pour une somme estimée à 1,4 milliards d'euros.

"Décisions stratégique"

Du côté de l'avionneur, le site de reconversion de Séville, où Airbus dispose déjà d'une usine, assurera également des activités de maintenance et de modernisation des A330 MRTT déjà en service. "Le choix de Séville est une décision stratégique", a déclaré le président d’Airbus en Espagne, Francisco Javier Sanchez Segura. Selon lui, la capitale andalouse dispose des infrastructures industrielles et des compétences nécessaires, grâce notamment aux lignes d’assemblage des avions militaires A400M et C295.

Airbus prévoit de moderniser les installations afin de les adapter aux opérations de reconversion militaire, avec des investissements dans les hangars, les procédés industriels et la formation du personnel local. Le site de Getafe conservera pour sa part un rôle de coordination entre les deux centres.

Avec 91 commandes provenant de 19 pays, Airbus revendique environ 90% du marché mondial des avions ravitailleurs hors Etats-Unis. L'annonce du groupe intervient dans un contexte de forte augmentation des budgets de défense en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine et de tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Airbus emploie plus de 14.000 personnes en Espagne, dont environ 3.500 sur ses sites andalous de Séville et Cadix.