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Royaume-Uni: l'inflation freine en avril mais le répit sur l'énergie sera de courte durée
information fournie par Boursorama avec AFP 20/05/2026 à 10:41

Le taux d'inflation au Royaume-Uni a nettement reculé en avril, à 2,8% sur un an, avec l'entrée en vigueur de deux mécanismes destinés à baisser les factures d'énergie des ménages, décidés avant la guerre au Moyen-Orient, mais le répit risque d'être de courte durée.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Dans le budget, l'automne dernier, le gouvernement britannique avait annoncé un "dispositif de soutien" aux ménages, entré en vigueur en avril au même moment qu'un nouveau plafond des factures fixé par le régulateur de l'énergie Ofgem, a résumé mercredi Grant Fitzner, économiste en chef de l'Office national des statistiques (ONS).

Ce plafond, fixé en février, reflète la "baisse des prix mondiaux de gros de l'énergie avant le conflit" au Moyen-Orient, ce qui a contribué à tirer les prix vers le bas malgré "une nouvelle hausse des prix de l'essence et du diesel" en avril, a expliqué M. Fitzner.

Si la baisse de l'inflation, qui s'était hissée à 3,3% en mars, n'est pas une surprise pour les économistes, elle est toutefois plus marquée qu'attendu (le chiffre de 3% était anticipé, selon le consensus d'analystes de l'agence Bloomberg).

"Les décisions que j'ai prises dans le budget l'an dernier ont permis de contenir l'inflation, alors que nous faisons face à de l'instabilité mondiale", a fait valoir la ministre des Finances Rachel Reeves.

Mme Reeves doit présenter jeudi des mesures de soutien au pouvoir d'achat face aux hausses des prix - les Britanniques s'attendent notamment au gel d'une taxe sur le carburant.

La baisse de l'inflation en avril "donne l'impression de n'être que le calme avant la tempête et nous en dit très peu sur la persistance de la future d'inflation qui se profile", a prévenu Ruth Gregory, économiste en chef adjointe pour le Royaume-Uni chez Capital Economics.

Le régulateur va en effet annoncer la semaine prochaine un nouveau plafond des factures d'énergie. Il tiendra compte de l'envolée des prix des hydrocarbures avec la guerre au Moyen-Orient et entrera en vigueur en juillet.

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