A suivre aujourd'hui... Veolia
information fournie par AOF 06/11/2025 à 08:17

(AOF) - Veolia a fait état de résultats sur 9 mois en progression et supérieurs aux attentes tout en confirmant ses prévisions annuelles. Le groupe de services aux collectivités a déclaré un Ebitda de 5,08 milliards d'euros (5,04 milliards attendus), contre 4,94 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression à périmètre et changes constants de 5,4% sur un an. La marge d'Ebitda a progressé à 15,7%, contre 15,2% au 30 septembre 2024.

L'Ebit courant s'est établi à 2,74 milliards d'euros, contre 2,6 milliards d'euros un an plus tôt et représentant une progression sur un an de 7,9% à périmètre et taux de change constants.

Sur la période, le chiffre d'affaires s'élève à 32,32 milliards d'euros (contre 33,04 milliards de consensus), après 32,54 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2024. Il représente une hausse de 1,7% sur un an à périmètre et taux de change constants et une progression de 3,2% hors effet prix des énergies.

Côté perspectives, Veolia vise toujours une croissance organique de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 5% à 6% ainsi qu'une croissance "solide" de son chiffre d'affaires en organique et hors prix de l'énergie.

Il continue également de cibler des économies de coûts supérieures à 350 millions d'euros auxquelles s'ajoutent des synergies attendues pour un montant cumulé de 530 millions d'euros à fin 2025.

Veolia anticipe en outre une croissance de son résultat net courant part du groupe de l'ordre de 9% à taux de change constants, le maintien du ratio dette nette/Ebitda inférieur à 3 fois ainsi qu'une croissance du dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant part du groupe par action

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Veolia

Points-clés

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1850, n°1 mondial dans les services et technologies de l’eau et les déchets dangereux, n°1 européen dans l’économie circulaire et 2ème européen dans la distribution de chauffage collectif et l’efficacité de l’énergie ;

- Activité de 44,7 Mds€, répartie entre 2 grands domaines : les activités " bastion " -eau, déchets solides et énergie- pour 72% et les activités à forte croissance pour 28% -technologies de l’eau, déchets dangereux, bioénergie puis flexibilité et efficacité de l’énergie ;

- Montée de l’international : 20% en France, 42% en Europe hors France et 38% dans le reste du monde dont technologies de l’eau (11%), es Amérique (12%), l’Asie (6%) et l’Océanie (5%) ;

- Ambition de devenir le leader de référence de la transformation écologique, en se fondant sur 3 métiers à croissance rapide : production d’énergie locale décarbonante, solutions innovantes dans le secteur de l’eau et accélération des offres de traitement de déchets dangereux ;

- Capital ouvert non " opéable " : 8,9% des titres pour les salariés, 5,8% pour le Crédit agricole, 4,7% pour la Caisse des Dépôts et, à compter du printemps, 5% pour CriteriaCaixa, considéré comme investisseur stratégique ;

- Conseil de 15 administrateurs présidé par Antoine Frérot, Estelle Brachlianoff étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires " Green UP " visant, pour la période 2024-2027, 10% de croissance annuelle du résultat courant :

- identification des activités boosters -technologies de l’eau, traitement des déchets dangereux, bioénergies, flexibilité et efficacité énergétique,

- plan d’investissements industriels de 4 Mds€ (2,2 Mds€ au premier semestre) dont la moitié pour l’énergie, l’eau (prise de contrôle total de WTS) avec focus sur le traitement des eaux pour semi-conducteurs, pour les déchets dangereux à très forte marge (acquisitions aux Etats-Unis, Brésil et Japon) qui apporteront 70% de la croissance des revenus

- plans d’efficacité (Chine, France et Espagne) et synergies avec Suez en avance sur les objectifs, , relevés à 530 M€ pour les synergies et 350 M€ pour les coûts en 2025,

- accélération du travail sur la dette via rachat d’emprunts ou Oceane et cessions,

- système d’innovation riche de + 5 000 brevets environ (1er dépositaire européen), investissant dans les projets pilotes industriels, structuré entre 7 hubs innovation, 14 centres de recherche, 600 ETP spécialisés et un réseau de 7 plateformes mondiales (décarbonation, nouvelles boucles de matières, dépollution, bioconversion…) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- d’ici 2025, en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets ;

- d’ici 2027, effacement de 18 mt de CO2, économies de 1,5 m3 d’eau douce et traitement de 10 mt de déchets dangereux et polluants,

- d’ici 2030, sortie du charbon en Europe via 1,5Md€ d’investissements,

- hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Visibilité de l’activité : 11 ans de durée moyenne des contrats et revenus déconnectés à 85% de l’économie et capacité à résister aux trous d’air économiques en respectant le rythme de Green-up ;

- Bilan solide : dette nette de 20,8 Mds€ donnant un levier de 3 à fin juin, autofinancement libre de 1,16 Md€ et liquidités de 8,4 Mds€.

Défis

- Impact favorable de l’inflation à la distribution de l’eau via les indexations des contrats municipaux ;

- Ambition de l’offre BeyondPFAS, soutenue par la technologie DROP et visant 1 Md€ de revenus,

- Après un gain de 3,8 % du chiffre d’affaires et de 12,5 % du bénéfice net courant (hors cession de Sade), objectifs 2025 confirmés : croissance des ventes, résultat net courant en hausse de + 9 % et levier de la dette inférieur à 3 ;

- Plan Green-up 2030 : 8 GW de bioénergies, capacité installée flexible de 3 GW, hausse de 50 % des solutions pour l’eau, 27 Mds€ de revenus et essor des activités de traitement des déchets dangereux ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,4 € (distribution en ligne avec l’évolution du résultat net) et 1er programme de rachat d’actions.

Valeurs associées

VEOLIA
29,2000 EUR Euronext Paris +0,55%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 08:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

