information fournie par Boursorama avec AFP • 06/11/2025 à 10:24

Qatar Airways va vendre la totalité de sa participation dans Cathay Pacific

( AFP / BERTRAND GUAY )

Cathay Pacific a annoncé son intention de racheter la totalité de ses actions détenues par Qatar Airways, mettant ainsi fin à huit ans de partenariat entre les deux compagnies aériennes.

Le montant de cette transaction s'élève à 6,96 milliards de dollars hongkongais (778 millions d'euros).

Jeudi, au lendemain de l'annonce du retrait de la compagnie Qatar Airways, dont le siège social se trouve à Doha, les actions de la compagnie aérienne à Hong Kong ont bondi de plus de 4%, à 11,7 dollars hongkongais (environ 1,30 euro).

"Ce rachat reflète notre forte confiance dans l'avenir du groupe Cathay et souligne notre engagement en faveur du développement du hub aérien international de Hong Kong", a déclaré mercredi Patrick Healy, président du groupe Cathay, dans un communiqué.

La participation de Qatar Airways dans Cathay représente environ 9,6% du total des actions émises par la compagnie aérienne hongkongaise, d'après le communiqué.

La part publique de la société sera réduite à environ 20,5% des actions émises après le rachat, a déclaré Cathay dans un communiqué à la bourse de Hong Kong.