Air France-KLM chute en Bourse, les résultats déçoivent

Le cockpit d'un appareil au couleurs de KLM. (crédit : Adobe Stock)

Air France-KLM chute en Bourse jeudi matin à la suite de la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes qui motivent d'importantes prises de bénéfices après la forte progression du titre depuis le début de l'année.

Le transporteur aérien a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,6% par rapport à l'année précédente, à 9,2 milliards d'euros, porté par le réseau passage, Transavia et l'activité maintenance.

Le groupe indique avoir accueilli 29,2 millions de passagers sur la période allant de juillet à septembre, soit 4,7% de plus que l'année précédente, mais son taux de remplissage s'est inscrit en légère baisse à 88,8%, contre 89,3% l'année précédente.

Air France-KLM a par ailleurs amélioré son bénéfice d'exploitation de 2%, à 1,2 milliard d'euros, à la faveur de l'allègement de sa facture de carburant.

Mais sa marge opérationnelle s'est tassée de 0,1 point, pour atteindre 13,1%. La recette unitaire - baromètre très suivi comparant les revenus par rapport aux capacités - a par ailleurs diminué de 2,4%, tandis que le coût unitaire s'est accru de 1,3% sous l'effet de la hausse des redevances aéroportuaires et des charges liées au contrôle aérien, notamment à l'aéroport de Schiphol.

Le levier d'endettement s'est établi à 1,6x, en ligne avec l'ambition de l'entreprise de maintenir un ratio compris entre 1,5x et 2x.

Air France-KLM a confirmé ses perspectives pour 2025, dont une hausse de 4% à 5% de sa capacité en sièges kilomètres offerts et une augmentation du coût unitaire 'à un chiffre bas' par rapport à 2024.

Suite à ces annonces, le groupe franco-néerlandais accusait la plus forte baisse de l'indice SBF120, plongeant de 11,7% pour revenir à des plus bas depuis le mois de juillet. Le titre affiche encore une hausse de quelque 27% depuis le début de l'année.