 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 031,83
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Télécommunications: le bénéfice de BT s'affaisse mais le marché reste optimiste
information fournie par Boursorama avec AFP 06/11/2025 à 10:29

( AFP / CHRIS J RATCLIFFE )

( AFP / CHRIS J RATCLIFFE )

Le groupe de télécommunications britannique BT a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 14% au premier semestre, pénalisé par une concurrence accrue sur le haut débit, mais le groupe maintient sa prévision de résultat annuel et progresse à la Bourse de Londres.

"La transformation de BT se déroule plus rapidement que prévu", a assuré la directrice générale Allison Kirkby dans un communiqué. "Notre recentrage sur le Royaume-Uni, ainsi que la simplification et la modernisation radicales de nos activités, contribuent à compenser les baisses enregistrées par nos activités internationales et historiques et la hausse des coûts liés à la main-d'œuvre."

Le bénéfice net de BT est ressorti à 651 millions de livres (739 millions d'euros). Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 3% à 9,8 milliards de livres sur les six premiers mois de son exercice décalé achevé fin septembre.

Le groupe a vu le nombre de connexions internet à haut débit fournies par sa filiale Openreach baisser de 242.000 au deuxième trimestre, plus qu'attendu, en raison de départs vers la concurrence ainsi que "d'un marché du haut débit moins dynamique", indique le groupe.

Cela "témoigne d'un marché sous forte pression, la concurrence s'intensifiant", remarque Matt Britzman, analyste, Hargreaves Lansdown.

BT est un groupe en pleine restructuration dans un contexte économique difficile. Il a annoncé il y a deux ans et demi jusqu'à 55.000 suppression d'emplois d'ici 2030 (42% des effectifs) et s'est lancé aussi dans un vaste plan d'économies.

Pourtant, le titre de BT à la Bourse de Londres progressait de 2,06% à 183,65 pence jeudi vers 08H50 GMT.

Si ces "résultats restent en deçà des espérances" les attentes du marché "étaient faibles" et les premiers échanges à la Bourse de Londres suggèrent que les investisseurs préfèrent "voir le verre à moitié plein", selon l'analyste.

Le groupe présent dans 180 pays, dont la France, les Etats-Unis, l'Inde ou encore la Chine, affirme notamment qu'il retrouvera d'ici 2027 une "croissance soutenue" de ses revenus, selon son communiqué.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BT GROUP
186,975 GBX LSE +3,90%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le bâtiment de JPMorgan Chase à New York
    La BaFin inflige une amende record de €45 mlns à JP Morgan
    information fournie par Reuters 06.11.2025 12:06 

    L'Autorité fédérale de surveillance financière allemande (BaFin) a infligé jeudi la plus lourde amende de son histoire, d’un montant de 45 millions d’euros, à JP Morgan pour des manquements à la prévention du blanchiment d’argent. Selon la BaFin, la banque américaine ... Lire la suite

  • Dupont (Crédit: / Adobe Stock)
    DuPont prévoit des résultats du quatrième trimestre en baisse en raison de la cession de Qnity et de la vente d'Aramids
    information fournie par Reuters 06.11.2025 12:01 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a prévu pour le trimestre en cours un ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 06.11.2025 11:55 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,01% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,06% pour le Nasdaq .IXIC : * QUALCOMM

  • siège d'Amundi (Crédit: / Amundi)
    RBC abaisse son opinion sur Amundi, s'inquiète des incertitudes
    information fournie par Zonebourse 06.11.2025 11:37 

    RBC a annoncé jeudi avoir dégradé son opinion sur le titre Amundi , ramenée de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur', avec un objectif abaissé de 74 à 66 euros en raison de l'incertitude entourant l'évolution du contrat de distribution avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank