Télécommunications: le bénéfice de BT s'affaisse mais le marché reste optimiste

Le groupe de télécommunications britannique BT a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 14% au premier semestre, pénalisé par une concurrence accrue sur le haut débit, mais le groupe maintient sa prévision de résultat annuel et progresse à la Bourse de Londres.

"La transformation de BT se déroule plus rapidement que prévu", a assuré la directrice générale Allison Kirkby dans un communiqué. "Notre recentrage sur le Royaume-Uni, ainsi que la simplification et la modernisation radicales de nos activités, contribuent à compenser les baisses enregistrées par nos activités internationales et historiques et la hausse des coûts liés à la main-d'œuvre."

Le bénéfice net de BT est ressorti à 651 millions de livres (739 millions d'euros). Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 3% à 9,8 milliards de livres sur les six premiers mois de son exercice décalé achevé fin septembre.

Le groupe a vu le nombre de connexions internet à haut débit fournies par sa filiale Openreach baisser de 242.000 au deuxième trimestre, plus qu'attendu, en raison de départs vers la concurrence ainsi que "d'un marché du haut débit moins dynamique", indique le groupe.

Cela "témoigne d'un marché sous forte pression, la concurrence s'intensifiant", remarque Matt Britzman, analyste, Hargreaves Lansdown.

BT est un groupe en pleine restructuration dans un contexte économique difficile. Il a annoncé il y a deux ans et demi jusqu'à 55.000 suppression d'emplois d'ici 2030 (42% des effectifs) et s'est lancé aussi dans un vaste plan d'économies.

Pourtant, le titre de BT à la Bourse de Londres progressait de 2,06% à 183,65 pence jeudi vers 08H50 GMT.

Si ces "résultats restent en deçà des espérances" les attentes du marché "étaient faibles" et les premiers échanges à la Bourse de Londres suggèrent que les investisseurs préfèrent "voir le verre à moitié plein", selon l'analyste.

Le groupe présent dans 180 pays, dont la France, les Etats-Unis, l'Inde ou encore la Chine, affirme notamment qu'il retrouvera d'ici 2027 une "croissance soutenue" de ses revenus, selon son communiqué.