À suivre aujourd'hui - Vendredi 28 août

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27 août -

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, prononcera un discours d’ouverture lors du Symposium de Jackson Hole sur la politique économique 2026, intitulé “Innovation financière: implications pour les paiements et la politique” (10h00/14h00). Isabel Schnabel, membre du conseil d’administration de la BCE, participera également à une table ronde lors de ce même événement.

Sur le plan économique américain, l’indice définitif de confiance des consommateurs de l’université du Michigan pour le mois d’août doit être publié et devrait rester inchangé à 51 par rapport à l’estimation préliminaire.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Austan Goolsbee, participe à une interview en direct dans l’émission “First on CNBC” (à 12h30/16h30).

Statistique Canada doit publier les données relatives au produit intérieur brut (PIB) tant pour le deuxième trimestre que pour le mois de juin. L'économie canadienne devrait avoir progressé à un taux annualisé de 3,4 % au deuxième trimestre, rebondissant après que le pays est entré en récession technique au trimestre précédent. Sur une base mensuelle, le PIB devrait avoir progressé de 0,2 % en juin.

En Amérique latine, l’indice d’inflation IGPdu Brésil devrait afficher une baisse de 0,25 % en août, après avoir reculé de 1,16 % en juillet. Les données relatives à l’indice des prix à la production (PPI) du pays pour le mois de juillet doivent également être publiées. Au Chili, l’Institut national de statistique (INE) devrait annoncer un taux de chômage de 9,4 % pour juillet, inchangé par rapport au niveau enregistré en juin.

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“LA SEMAINE EN REVUE” avec Jamie McGeever, chroniqueur des marchés chez Reuters, pour revenir sur les principaux thèmes et événements des marchés financiers et présenter les perspectives de la semaine à venir. Pour participer à la conversation sur (10h00/14h00), cliquez ici