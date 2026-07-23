À suivre aujourd'hui - Vendredi 24 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principales actualités et événements de la journée, ainsi que des analyses et d’autres articles. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l’Est (ET) / heure de Greenwich (GMT)

23 juillet - American Express devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce aux dépenses soutenues de sa clientèle aisée. Les analystes et les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande de voyages en Europe pendant la saison estivale, dans un contexte de canicule, ainsi qu’à l’impact éventuel de la Coupe du monde de la FIFA sur le volume des dépenses intérieures.

Du côté des indicateurs économiques américains, S&P Global devrait annoncer que l’indice PMI manufacturier préliminaire du pays a progressé à 54,3 en juillet, contre 53,9 en juin. L’indice PMI préliminaire des services s’est établi à 51,5, contre 51,2 en juin. L’indice PMI composite préliminaire, qui s’élevait à 51,9 en juin, doit également être publié. Par ailleurs, les données sur les ventes de logements neufs pour le mois de juin seront également dévoilées; les ventes devraient passer de 580.000 unités en mai à 610.000. Les chiffres des permis de construire pour le mois de juin seront également publiés par le ministère du Commerce.

Le prestataire de services pétroliers SLB devrait annoncer une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, la guerre en Iran continuant de peser sur les niveaux d’activité et les coûts. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la société sur la manière dont elle compte faire face à l’impact de la guerre, ainsi qu’à ses prévisions concernant les niveaux d’activité dans les régions non touchées par le conflit.

Verizon devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à des offres clients remaniées et à des forfaits groupés.

Les données sur les prix à la production au Canada pour le mois de juin et l’indice des prix des logements neufs pour le même mois doivent être publiés.

En Amérique latine, le taux de chômage du Mexique pour le mois de juin doit être publié. Il devrait rester stable à 2,8 %.