À suivre aujourd'hui - Vendredi 2 octobre

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1er octobre - Le Bureau des statistiques du travail du ministère américain du Travail devrait publier son rapport mensuel sur l'emploi, très attendu. Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 90 000 en septembre, après une hausse de 162 000 en août. Le taux de chômage devrait s’être maintenu à 4,1 % en septembre. Dans ce même rapport, le secteur privé devrait avoir créé 85 000 emplois en septembre, contre 127 000 en août, tandis que le secteur manufacturier devrait avoir enregistré une hausse de 10 000 emplois, après une augmentation de 16 000 le mois précédent. Du côté des salaires, les rémunérations moyennes devraient avoir augmenté de 0,3 % en septembre, tandis que les salaires annuels auraient progressé de 3,2 % en septembre, en accélération par rapport à la hausse de 3,1 % enregistrée en août. La durée hebdomadaire moyenne du travail devrait légèrement reculer à 34,3 heures en septembre, contre 34,4 heures en août. Par ailleurs, le Bureau du recensement du ministère du Commerce devrait annoncer que les commandes industrielles ont probablement augmenté de 0,1 % en août, après une hausse de 0,9 % en juillet.

Tesla devrait annoncer une hausse de ses livraisons au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, même si les ventes devraient s'avérer inférieures à celles de la même période de l'année précédente.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, doit prononcer un discours d’ouverture lors du cinquième atelier annuel sur les implications macroéconomiques de la migration, co-organisé par les banques fédérales de réserve de Dallas, d’Atlanta et de San Francisco, la Banque du Mexique, la Banque du Canada, le département d’économie de l’Instituto Tecnológico Autónomo de México et le Global Migration Center de l’Université de Californie à Davis (10h00/14h00).

Au Brésil, l’indice d’inflation IPC-Fipe du mois de septembre sera publié, après avoir affiché 0,01 % le mois précédent. L’IBGE, l’institut national de statistique du pays, devrait indiquer que la production industrielle a probablement progressé de 0,1 % en août, après une hausse de 0,2 % en juillet. En glissement annuel, la production industrielle devrait avoir augmenté de 0,4 % en août, inversant ainsi la baisse de 0,5 % enregistrée un an plus tôt.