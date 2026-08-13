À suivre aujourd'hui - Vendredi 14 août

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13 août - Le Bureau du recensement du département américain du Commerce doit publier les chiffres des ventes au détail pour le mois de juillet; celles-ci devraient progresser de 0,1 % après une hausse de 0,2 % le mois précédent. Hors secteur automobile, les ventes devraient augmenter de 0,2 % après une baisse de 0,2 % en juin. Par ailleurs, le Bureau devrait également publier les stocks des entreprises pour le mois de juin, qui devraient progresser de 0,1 % après une hausse de 0,3 % en mai. Plus tard dans la journée, l’université du Michigan devrait publier son indice préliminaire de confiance des consommateurs pour le mois d’août, qui devrait s’établir à 54,5 contre 55,2 en juillet.

Du côté de l'économie canadienne, l'agence de statistiques s'apprête à publier les chiffres des ventes des usines et du commerce de gros pour le mois de juin. Les ventes des usines devraient avoir reculé de 0,1 %, après une hausse de 1,3 % en mai, tandis que le commerce de gros devrait progresser de 2,7 % en juin, après une stagnation le mois précédent.