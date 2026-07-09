À suivre aujourd'hui - Vendredi 10 juillet

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9 juillet - Les American Depository Receipts (ADR)du fabricant sud-coréen de pucesSK Hynix devraient faire leur entrée au Nasdaq. Cette décision de cession d’actions intervient alors que la société tire parti de sa position de premier fournisseur de puces mémoire à large bande passante, un composant essentiel des processeurs de pointe qui alimentent les systèmes mondiaux d’intelligence artificielle.

Delta Air Linespubliera ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs suivront de près les perspectives de la compagnie aérienne concernant les coûts de carburant et sa capacité à maintenir des tarifs élevés dans un contexte de demande incertain.

Côté économie canadienne, Statistique Canada s’apprête à publierles chiffres de l’emploipour le mois de juin. Les données devraient indiquer que l’économie canadienne a créé 10 000 emplois et que le taux de chômage est resté stable à 6,6%. L'agence devrait également publier les chiffresdes permis de construire pour le mois de mai, qui devraient afficher une hausse de 2,4% après une baisse de 7,6% le mois précédent.

En Amérique latine, l'agencebrésilienne des statistiques, l'IBGE, doit publier son indiced'inflation IPCApour le mois de juin. L'inflation mensuelle devrait s'établir à 0,31%, en baisse par rapport aux 0,58% enregistrés le mois précédent. En glissement annuel, elle devrait s’établir à 4,80%, en légère hausse par rapport aux 4,72% enregistrés précédemment. Par ailleurs, la production industrielle mexicainedevrait reculer de 0,6% en mai en glissement mensuel, après avoir progressé de 2,1% le mois précédent. En glissement annuel, la production devrait reculer de 0,1% après une croissance de 2,3% précédemment.