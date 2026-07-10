Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes avancent légèrement ‌vendredi en début de séance, la prudence s'imposant après la reprise cette semaine des hostilités entre ​les États-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 8.349,89 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,30% et à Londres, le FTSE 100 grappille ​0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 grignote 0,02%, le FTSEurofirst 300 0,16% et le Stoxx 600 0,18%.

L'incertitude quant à l'évolution des tensions au ​Moyen-Orient incite les investisseurs à la retenue, le ⁠président américain Donald Trump ayant même déclaré que l'accord signé entre Washington et ‌Téhéran en juin dernier était lettre morte.

Si la hausse des prix du pétrole résultant de l'escalade de cette semaine s'est apaisée, tout comme les tensions ​sur le marché obligataire, les ‌craintes d'une impasse prolongée dans les négociations qui devaient suivre l'accord ⁠de juin devraient maintenir les investisseurs en alerte.

"Ni guerre, ni paix, donc, mais de quoi raviver la tension sur les divers paramètres pouvant affecter les conditions macro : le prix du ⁠pétrole, l'inflation, le degré ‌d'incertitude, les taux d'intérêt", écrit Bruno Cavalier, chef économiste chez ODDO, dans ⁠une note publiée vendredi.

Le CAC 40 et le Stoxx s'orientent ainsi tous deux vers une ‌baisse hebdomadaire.

Le secteur technologique du Stoxx 600 n'apporte aucun soutien, reculant de ⁠0,97%, après ses gains de la veille et alors que les investisseurs ⁠se préparent au début ‌de cotation du groupe sud-coréen SK Hynix à la Bourse de New York, plus tard ​dans la journée.

Les inquiétudes liées aux valorisations ‌élevées des actions liées à l'intelligence artificielle (IA) continuent de préoccuper les investisseurs et pourraient s'intensifier à l'approche de la ​saison des résultats des entreprises.

Aux valeurs individuelles, easyJet grimpe de 13% après que la compagnie aérienne britannique a donné son accord de principe à une offre de rachat ⁠d'Apollo Global, écartant ainsi une offre inférieure de Castlelake.

Vodafone prend quant à lui 11%, l'opérateur télécoms émirati E& Group ayant annoncé vendredi son intention de céder l'intégralité de sa participation dans le groupe à une société détenue par le groupe familial de Xavier Niel, fondateur d'Iliad.

ArcelorMittal avance de plus de 5% après un relèvement de la recommandation de la part de ​JP Morgan.

(Rédigé par Diana Mandiá)