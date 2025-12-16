 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Spie
information fournie par AOF 16/12/2025 à 07:49

(AOF) - Au lendemain de la signature d’un accord-cadre avec Tesla pour le déploiement de systèmes de stockage d’énergie par batterie, Spie a annoncé la signature d’un accord en vue d’acquérir Worley Power Services. Cette filiale du groupe Worley assure l’exploitation et la maintenance de 27 actifs de production d’électricité en Australie, représentant une capacité totale de plus de 2 700 MW, ainsi que plus de 1 100 km de gazoducs.

Cette société a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros sur l'exercice clos le 30 juin 2025, et emploie 320 personnes, principalement des techniciens et ingénieurs hautement qualifiés.

Avec cette opération de croissance externe, la société française va élargir son expertise historique en maintenance technique pour intégrer les actifs de production d'électricité.

Points clés

- Premier européen des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, créé en 1900 ;

- Chiffre d’affaires de 9,9 Mds€ réalisé en France (34 %), en Allemagne (33 %), et Europe centrale (20 %), en France (34 %), dans le nord-ouest de l’Europe (8 %) puis dans les activités huile, gaz et nucléaire ;

- Diversité des clients dans les revenus : 33 % dans les villes intelligentes et réseaux, 21 % dans l’industrie, 17 % dans les réseaux énergétiques, 17 % dans le bâtiment et 12 % dans les réseaux télécom,

- Ambition fondée sur 3 piliers :

- 3 engagements – résolution de défis techniquement complexes, offre des solution économiques en bas-carbone et partage des innovations avec les clients-,

- croissance, à la fois organique et externe, soutenue, l’Allemagne, la France et les Pays- Bas étant les 3 pays prioritaires,

- allocation du capital : retour aux actionnaires -dividendes et rachats d’actions, croissance externe sélective et maintien de la flexibilité financière,

- Capital éclaté hors les salariés (7,4 %) et les managers (2 %), Gauthier Louette, présidant le conseil de 12 administrateurs et assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- résistance aux cycles économiques via la diversité des activités -équilibre entre la Transmission et Distribution-, le focus sur la réhabilitation & la rénovation puis la récurrence des revenus, apportée par le poids de la maintenance (75 %),

- croissance externe visant des sociétés « bolt-on », concentrées sur l’Allemagne et les services à l’énergie et rapidement relutives sur le bénéfice,

- innovation : axée sur le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée (MAINTiv pour les équipements), les plateformes d'hypervision…) générant environ 4 Mds€ de revenus ;

- Stratégie environnementale 2030 :

- réduction de 50 %, vs 2019, des émissions directes de CO2 et de 55 % des indirectes,

- montée à 70 % de la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques et à 49 % de celle des produits éligibles à la taxonomie,

- 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone,

- stratégie de refinancement avec indexation sur 4 critères ESG pour 100 % de la dette ;

- Amélioration constante de la marge opérationnelle ;

- Situation financière maîtrisée : dette nette, donnant un effet de levier de 1,9 à fin juin et liquidités de 1,3 Md€.

Défis

- Activité encadrée par les réglementations européennes et soutenue par les plans de relance favorables aux infrastructures énergétiques et d’information ;

- Réalisation de l’ambition d’être n° 1 en Allemagne ;

- Reprise attendue au 2 nd semestre de l’activité en France, notamment en fibre optique, et de l’Europe centrale ;

- Après une avancée de 5,8 % des revenus et de 13,2 % du résultat d’exploitation à fin juin, anticipations 2025 : revenus supérieurs à 10 Mds€ et marge opérationnelle de 7,6 % au moins ;

- Plan 2025-28 : croissance annuelle du chiffre d’affaires de 7 à 9 %, dont 4 à 5 % apportés par les acquisitions autofinancées et un autofinancement libre supérieur à 2 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1 € et programme de rachats d’actions dans le cadre d’une politique de distribution de 40 % et acompte de 0,3 € sur le dividende 2025.

