A suivre aujourd'hui... Quadient...
information fournie par AOF 03/12/2025 à 07:47

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Quadient s'élève à 248 millions d’euros au troisième trimestre 2025, en baisse organique de 3,5%. Les revenus de son activité digital se sont accélérés sur ce trimestre (+9,2% en organique) à 69 millions d'euros, soutenus par la croissance des revenus liés aux souscriptions dans toutes les régions et des ventes de licences. En outre, les revenus liés aux souscriptions de l’activité Lockers ont augmenté de 6,1% en organique à 28 millions d'euros. En revanche, les revenus de l’activité Mail ont connu un repli organique de 9,8%.

Cette baisse reflète une baisse de 16,7% des ventes d'équipements, principalement en raison de la reprise limitée des ventes d'équipements aux Etats-Unis.

Quadient confirme ses perspectives 2025, abaissées le 24 septembre 2025. Le chiffre d'affaires devrait enregistrer un léger recul organique. Le résultat opérationnel courant est attendu dans une fourchette allant d'un léger recul organique à stable.

Valeurs associées

QUADIENT
14,180 EUR Euronext Paris -0,28%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 07:47:00.

