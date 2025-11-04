 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Oeneo
information fournie par AOF 04/11/2025 à 07:34

(AOF) - Dans un contexte difficile pour le marché des vins et spiritueux, Oeneo réalise un chiffre d’affaires au premier semestre de l'exercice 2025-2026 de 140,3 millions d'euros, en recul de 8% à taux de change constant. La faiblesse de la consommation mondiale et des vendanges 2025 incitent les clients et les distributeurs, déjà confrontés à des stocks élevés, à réduire leurs niveaux de commandes.

La division Bouchage (ventes en repli de 4,1% à taux de change constant sur ce semestre) fait toutefois preuve d'une bonne résistance avec des volumes stables malgré un mix produit moins favorable.

La division Elevage, davantage sensible à la conjoncture et aux reports d'investissements, connait un recul plus marqué (-17,2% à taux de change constant sur ce semestre), notamment aux Etats-Unis.

Sur ce premier semestre, le manque d'activité global pèse mécaniquement sur la rentabilité opérationnelle courante du groupe, qui devrait s'inscrire autour de 13,5%, contre 15,5% sur la même période de l'exercice précédent.

La tendance pour le second semestre reste incertaine en l'absence de visibilité sur la reprise du marché. Le groupe poursuit sa stratégie d'innovation, ainsi que ses actions d'optimisation des coûts.

Oeneo annonce par ailleurs avoir conclu un nouveau contrat de financement syndiqué d'un montant de 180 millions d'euros, composé d'un crédit amortissable de 90 millions d'euros et d'un Revolving Crédit Facility d'un tirage maximum de 90 millions d'euros.

Ce nouveau contrat de crédit, d'une maturité de 5 ans, est dédié au refinancement de la dette financière existante et à l'accompagnement des besoins de financement opérationnels et des investissements du groupe.

Le niveau d'endettement net du groupe reste faible et maîtrisé. Il représentait environ 18% des capitaux propres lors de la dernière clôture.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 07:34:00.

Fermer

