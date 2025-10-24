 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 282,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Nexity
information fournie par AOF 24/10/2025 à 07:57

(AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% des revenus de l'activité tertiaire à 44 millions d'euros. Cette dernière souffre de "l’effet de base lié aux livraisons d’envergure réalisées en 2024". Les revenus de l'activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel ont reculé de 5% à 1,576 milliard d'euros.

Sur le plan commercial dans l'immobilier résidentiel, Nexity a enregistré un total de 7 106 réservations sur la période, soit une baisse de 12% en volume et de 10% en valeur à 1,515 milliard d'euros. La société signale la poursuite de la forte dynamique sur les accédants à +26% sur neuf mois, avec près de 2 000 réservations. Les accédants représentent désormais 28% du mix commercial, en hausse de 9 points.

Les ventes en bloc ont totalisé 3 665 réservations, dont 50% signées au troisième trimestre avec 1 848 réservations, "démontrant la forte saisonnalité de cette activité sur le second semestre," souligne Nexity.

Le promoteur immobilier vise toujours pour 2025 un retour à la rentabilité avec un résultat opérationnel courant positif, hors activités cédées et hors activités à l'international. Le groupe veut poursuivre la maitrise du bilan avec la confirmation d'un endettement net inférieur à 380 millions d'euros.

Cette guidance intègre la montée au capital d'Angelotti suite à l'exercice de l'option d'achat notifiée fin septembre dans le cadre de la fenêtre de liquidité, portant ainsi la détention de 55% à 80%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier promoteur français immobilier intégré ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€ recentré sur la promotion résidentielle et, plus marginalement, d’entreprise pour 80 % et, pour 20 %, diversifié dans la gestion, distribution et exploitation ;

- Modèle d'affaires d’opérateur immobilier intégré, unique en France :

- faible intensité en capital, équilibre des activités entre cycles courts, moyens et longs mutualisation des coûts fixes à moins de 10 % du chiffre d'affaires,

- engagement par partenariats avec les collectivités dans les conseils et services pour une ville durable,

- extension d’offres spécifiques pour l’accès à la propriété et à la location ;

- Capital éclaté, les principaux actionnaires étant les managers de Nexity (7,3 % des actions), Crédit Mutuel Arkéa (5 %) et La Mondiale (5 %), devant Prédica (6,4 %) et les salariés (3,8 %), Véronique Bédague étant présidente-directrice générale du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires Imagine 2026, confronté à un marché des réservations de logements neufs en repli de 42 % sur 2 ans (30 % pour le groupe) :

- changement de gouvernance exécutive pour mener le plan de restructuration : réduction de 16 % des coûts d’ici 2026, strict contrôle des besoins en fonds de roulement, baisse des effectifs, abandon de 103 opérations et allègement de la dette via des cessions d’activités à l’international et, en France (ADB, NPM et Bien’ici),

- stratégie, opérationnelle à partir de début 2025, de redéploiement de l’offre, fondée sur l’usage autant que sur la propriété : régénération urbaine, plateforme d’épargne immobilière et nouvelle marque Nexity Héritage,

- multiplication des partenariats : avec AG2R La Mondiale dans les résidences senior Domitys (n°1 français, présent en Italie, Belgique et île Maurice) et dans la promotion immobilière, avec Suravenir et Artémis dans l’assurance-vie, avec TopHat dans la construction modulaire, Crédit Agricole, Carrefour et Mirabaud dans la régénération urbaine ;

- innovation : fonction « systèmes d’information » orientée vers l’exploitation des opportunités disruptives - cloud public, infogérance, information...,

- Stratégie environnementale « Faire ville durable et responsable » :

- objectif 2030 relevé de réduction de 42 %, vs 2019, des émissions de CO2 par m2 livré,

- végétalisation de toute la promotion immobilière en 2023,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 4,54Mds€ dans la promotion ;

- Structure financière encore tendue mais dette nette ramenée à 843 M€ face à une trésorerie de 1 Md€ et soutien des partenaires bancaires et créanciers.

Défis

- Après un recul de 14 % du chiffre d’affaires et un quintuplement du résultat net au 1er semestre, objectifs 2024 non chiffrés : « résultat opérationnel positif marquant un point bas financier et dette financière sensiblement inférieure à celle de 2023 ;

- Objectifs 2025 : retour à la profitabilité opérationnelle et endettement net inférieur à 300 M€ ;

- Suspension du dividende depuis 2 ans.

Valeurs associées

NEXITY
10,2600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 07:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • NOKIA : Risque de correction sous les résistances
    NOKIA : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 24.10.2025 08:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Holcim confirme ses objectifs pour 2025, grâce à l'Amérique latine
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.10.2025 08:29 

    Le cimentier suisse Holcim a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2025 lors de la publication de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, marqué par la croissance en Amérique latine mais aussi impacté par la fermeté du franc suisse. Pour le troisième ... Lire la suite

  • IPSEN : Les signaux haussiers sont intacts
    IPSEN : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 24.10.2025 08:28 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • AIR FRANCE-KLM : Attendre un test du support
    AIR FRANCE-KLM : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 24.10.2025 08:27 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank