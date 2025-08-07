A suivre aujourd'hui... Neurones

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Neurones a augmenté de 5,3% en organique à 210,2 millions d'euros, confronté à des conditions économiques plus tendues. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% en organique à 424,3 millions d'euros. Les progressions les plus notables concernent la data, les projets digitaux, la finance de marché, les missions d’ITSM (service now), le business process management, avec une mise en œuvre de l’intelligence artificielle, tant dans le cadre de réalisations clients, que pour gagner en productivité dans les processus internes.
L'environnement dégradé (pression sur les prix, moins bon taux d'utilisation, impact défavorable des mesures fiscales et sociales) a entraîné une baisse de marge de 1,4% par rapport au premier semestre 2024 et donc un résultat opérationnel de 7,8% du chiffre d'affaires sur le semestre.
Pour l'ensemble de l'année 2025, Neurones anticipe désormais un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros contre une fourchette précédente de 840-850 millions d'euros.
Le groupe abaisse sa prévision de résultat opérationnel à environ 8% alors qu'il visait une fourchette comprise entre 8,5 et 9%.
