Warner Bros Discovery affiche un bénéfice trimestriel surprise

L'emblématique château d'eau de Warner Bros. est photographié sur le terrain des studios Warner Bros. à Burbank, en Californie

Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation surprise au deuxième trimestre, un résultat rendu possible grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés avec le déploiement à l'international de HBO Max et aux succès tels que "Minecraft, le film", qui ont dopé l'unité studio.

La groupe, qui va se scinder en deux entités distinctes avec Warner Bros, centré sur les studios, et Discovery Global, centré sur la télévision, a accéléré l'expansion mondiale de son offre de "streaming" (diffusion en continu) en introduisant les univers Warner Bros et DC sur les marchés internationaux.

Warner Bros Discovery a enregistré un bénéfice trimestriel de 63 cents (0,54 euros) par action, alors que les prévisions tablaient sur une perte de 21 cents.

Le groupe a gagné 3,4 millions d'abonnés mondiaux au streaming au cours du deuxième trimestre, grâce au lancement de la nouvelle marque HBO Max en Australie. Les analystes de Visible Alpha attendaient une augmentation de 2,71 millions d'abonnés.

Avec le lancement de HBO Max en juillet en Albanie, en Arménie, en Géorgie et dans neuf autres régions, le service est désormais disponible dans plus de 90 pays et territoires.

La production "Minecraft, le film", inspiré du jeu vidéo emblématique, a rapporté près d'un milliard de dollars dans le monde, tandis que le film "Sinners" a dépassé les 360 millions de dollars au box-office mondial.

Le segment des studios affiche une croissance de 55% sur le trimestre, avec un chiffre d'affaires total de 9,81 milliards de dollars. Les analystes attendaient 9,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La sortie en juillet du film "Superman" devrait encore stimuler la croissance du groupe.

L'unité de diffusion en continu de la société a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 293 millions de dollars, contre une perte de 107 millions de dollars il y a un an. Les recettes publicitaires du segment ont augmenté de 17,5%, principalement en raison d'une augmentation du nombre d'abonnés à la formule "ad-lite".

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)