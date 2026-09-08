À suivre aujourd'hui - Mercredi 9 septembre

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8 septembre - Apple doit organiser un événement de lancement, qui présente traditionnellement les dernières versions de ses smartphones. Il s'agit du premier événement de lancement depuis que John Ternus a pris la succession de Tim Cook au poste de directeur général.

La deuxième journée de la conférence « Goldman Sachs Communacopia + Technology » mettra notamment à l'honneur Amy Hood, directrice financière de Microsoft, et Michael Dell, directeur général de Dell Technologies. Des dirigeants de Comcast, Walt Disney, IBM, Fox et Applied Materials devraient également prendre la parole lors de cet événement.

Des dirigeants d’Unilever, de Kraft Heinz et de McCormick doivent prendre la parole lors de la conférence Barclays consacrée à la consommation.

Coach s’apprête à dévoiler sa dernière collection, qui se distingue par des styles modernes et un savoir-faire artisanal caractéristique de la marque. Par ailleurs, Ralph Lauren s’apprête à dévoiler sa dernière collection, mettant en avant le mélange caractéristique de la marque entre style américain classique.

Du côté de l’Amérique latine, l’INEGI, l’institut national de statistique mexicain, doit publier les chiffres de l’inflation. L’inflation globale devrait s’établir à 0,25 % en août, après une hausse de 0,03 % en juillet. L’inflation sous-jacente devrait quant à elle augmenter de 0,20 %, après une hausse de 0,23 % en juillet. L’indice des prix à la production et l’indice des prix à la consommation pour le mois d’août doivent également être publiés.