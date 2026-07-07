À suivre aujourd'hui - Mercredi 8 juillet

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7 juillet - Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) américain s'apprête à publier le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire tenue les 16 et 17 juin, au cours de laquelle les responsables de la Fed ont maintenu le taux d'intérêt de référence dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Lors de sa première réunion en tant que président de la Fed, Kevin Warsh s'est abstenu de donner des indications sur l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale. Lors de sa première conférence de presse, Kevin Warsh a déclaré que les indications prospectives n’étaient pas "bien adaptées" à la conjoncture économique actuelle.

Sur le plan économique américain, la publication des chiffres des stocks de gros pour le mois de mai est prévue; le chiffre devrait s’établir à 0,3 %, soit le même niveau qu’en avril. La Réserve fédérale devrait annoncer que le crédit à la consommation a probablement reculé à 17,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en mai, contre 20,73 milliards (XX,XX milliards d'euros) le mois précédent.

Levi Strauss devrait publier son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, soutenu par une forte demande via son canal de vente directe aux consommateurs et par une stratégie axée sur les modèles populaires. Les investisseurs attendront des informations sur les prévisions annuelles, la confiance des consommateurs, les remboursements de droits de douane ainsi que les facteurs influant sur la demande et les marges.

En Amérique latine, l’INDEC, l’agence statistique argentine, s’apprête à publier les données de production industrielle pour le mois de mai, après une contraction de 2,8 % enregistrée en avril. Par ailleurs, l’INE, l’agence statistique chilienne, devrait annoncer une baisse de l’inflation de 0,21 % en juin, après une hausse de 0,20 % le mois précédent.