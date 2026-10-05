À suivre aujourd'hui - mardi 6 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principales actualités et événements de la journée, ainsi que des analyses et d’autres articles. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de la côte Est (ET) / GMT)

5 octobre -

John Williams, président de la Banque fédérale de réserve de New York, animera une table ronde lors de la conférence 2026 sur la gouvernance et la réforme culturelle organisée par la banque (09h05/13h05). Par ailleurs, Michelle Bowman, vice-présidente chargée de la supervision à la Réserve fédérale, doit intervenir sur le thème « Modernisation de la réglementation et de la supervision » lors de la conférence 2026 sur la recherche en matière de banque communautaire, organisée à la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis (10h45/14h45). Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, s’exprimera sur le thème « La Réserve fédérale, la politique monétaire et le développement rural et agricole » lors d’une discussion informelle précédant le déjeuner de l’Enid Regional Development Alliance (13h15 / 17h15). Par ailleurs, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, animera une séance de questions-réponses intitulée « Perspectives mondiales » (19h00 / 23h00).

Sur le plan économique, le Bureau du recensement américain devrait annoncer que le déficit commercial du mois d’août s’est creusé, passant de 88,6 milliards de dollars à 102 milliards de dollars.

Lors de sa journée des investisseurs, Marvell Technology devrait présenter ses nouveaux objectifs financiers à long terme. Wall Street s’intéressera particulièrement à savoir si l’entreprise revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour les puces sur mesure, suite à l’accord conclu le mois dernier avec Google, qui pourrait générer jusqu’à 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2033.

Constellation Brands publiera ses résultats du deuxième trimestre; les investisseurs attendent avec impatience des commentaires sur les perspectives financières, la demande de bière, ainsi que sur ses activités dans le secteur des vins et spiritueux.

Lamb Weston devrait publier ses résultats du premier trimestre; les investisseurs s'intéresseront particulièrement à savoir si la faible fréquentation des restaurants à service rapide pèse sur la demande pour ses produits surgelés à base de pommes de terre. Ils seront également attentifs aux analyses de la direction concernant l’évolution des dépenses de consommation sous l’effet de l’inflation, les changements dans les préférences alimentaires, l’incertitude macroéconomique et toute mise à jour des perspectives de l’entreprise pour l’ensemble de l’exercice.

Du côté canadien, la publication des chiffres de la balance commerciale du mois d’août est prévue; l’excédent devrait s’élargir à 1,55 milliard de dollars canadiens, contre 0,77 milliard en juillet. L’indice PMI Ivey de septembre est également attendu.

En Amérique latine, le MDIC brésilien doit publier les données de la balance commerciale pour septembre, l’excédent devant se réduire à 7,191 milliards de dollars, contre 7,394 milliards précédemment. Par ailleurs, les chiffresde la confiance des consommateursmexicains pour septembre sont également attendus.