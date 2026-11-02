À suivre aujourd'hui - mardi 3 novembre

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2 novembre - Du côté de l'actualité économique américaine, le Bureau du recensement du ministère du Commerce devrait annoncer une hausse de 1,2 % des commandes industrielles en septembre, après une légère progression de 0,1 % en août. Par ailleurs, les chiffres des biens durables pour septembre seront suivis de près par les investisseurs. Parallèlement, l'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (Job Openings and Labor Turnover Survey) du ministère du Travail devrait faire état de 7,1 millions d'offres d'emploi en septembre, contre 7,097 millions le mois précédent.

Pfizer devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de son anticoagulant Eliquis et des médicaments récemment acquis, ainsi que sur tout commentaire supplémentaire concernant son entrée sur le marché de l’obésité. Parallèlement, les investisseurs s’attendent à ce que la croissance continue des ventes du médicament contre le cholestérol Repatha permette à Amgen de dépasser les prévisions de bénéfices au troisième trimestre, bien que les récentes informations faisant état de l’échec d’un essai clinique pour un médicament de Novartis ciblant une forme génétique de cholestérol appelée Lp-(e () aient soulevé des questions quant à l’avenir du médicament similaire d’Amgen, l’olpasiran.

Les analystes s’attendent à une hausse du chiffre d’affaires d’AMD au troisième trimestre, le fabricant de puces bénéficiant de la demande croissante en processeurs centraux, utilisés aux côtés de processeurs graphiques onéreux dans les serveurs d’IA.

Apollo Global Management devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l’augmentation de ses revenus issus des commissions.

AIG devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Wall Street sera attentif aux commentaires de la direction concernant la tarification de l’assurance commerciale et au débat autour des agents d’IA.

Le fabricant de boissons Keurig Dr Pepper devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenu par une demande soutenue pour ses sodas et son eau tonique. Les investisseurs attendront des commentaires sur l’impact de l’incertitude économique croissante sur le moral des consommateurs et les coûts des intrants, ainsi que sur les prévisions annuelles.

Yum Brands, la société mère de KFC, devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par la demande pour ses formules repas à prix avantageux. Les investisseurs attendront des commentaires sur l’impact de la confiance des consommateurs, de l’incertitude économique et de l’épidémie de cyclosporiase sur la demande, ainsi que sur les prévisions annuelles.

Le raffineur Marathon Petroleum devrait annoncer un bénéfice ajusté en hausse dans ses résultats du troisième trimestre par rapport à l’année dernière, grâce à des marges de raffinage plus élevées, les tensions croissantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d’exportations de carburant américain.

Booking Holdings devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les analystes s’attendent à ce que l’agence de voyages en ligne affiche une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action par rapport à l’année précédente. Les investisseurs seront également attentifs à la mise à jour des prévisions concernant le nombre annuel de nuitées et le chiffre d’affaires brut.

En Amérique latine, S&P Global doit publier les indices PMI manufacturiers d’octobre pour le Brésil et le Mexique.