À suivre aujourd'hui - mardi 28 juillet

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27 juillet - Visa devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, le plus grand opérateur de paiement au monde ayant bénéficié de la bonne tenue des dépenses de consommation. Par ailleurs, PayPal devrait publier ses résultats du deuxième trimestre; les analystes et les investisseurs devraient se concentrer sur les efforts de redressement de l’entreprise et sur sa réaction aux informations parues dans la presse concernant des acquéreurs potentiels qui envisageraient une opération de retrait de la cote après des années de pression sur son titre. Le gestionnaire d’actifs Invesco devrait également afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la hausse de ses commissions.

Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande pour ses sodas sans sucre aux États-Unis, ainsi que sur les marchés internationaux. Les investisseurs seront attentifs à l’impact de la hausse des prix des matières premières, telles que le plastique et l’aluminium, sur la structure des coûts de l’entreprise. Par ailleurs, Mondelez devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par la demande pour ses snacks et ses confiseries, tandis que les investisseurs attendent avec intérêt ses commentaires sur les prévisions annuelles, l’impact de la hausse des prix du cacao et les efforts déployés pour la compenser, notamment les mesures de réduction des coûts et les stratégies de tarification.

L’opérateur hôtelier Hilton Worldwide devrait afficher une hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, selon les données compilées par LSEG, grâce aux retombées de la Coupe du monde de la FIFA et à une forte demande de voyages. Par ailleurs, l’opérateur de croisières Royal Caribbean devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande pour ses croisières, tandis que les investisseurs attendent des commentaires sur la demande, la tarification, l’impact des coûts portuaires, de main-d’œuvre et de carburant, ainsi que sur les répercussions du conflit au Moyen-Orient et les prévisions annuelles.

Sur le plan économique, l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour juillet devrait s’établir à 92,3, en hausse par rapport à 91,2. Le département du Commerce publiera la balance commerciale préliminaire des biens pour juin, qui devrait afficher un déficit de 100 milliards de dollars, après avoir enregistré un déficit de 105,89 milliards de dollars en mai.

Raphael Bostic, ancien président de la Banque fédérale de réserve d’Atlanta, doit prendre la parole lors d’un déjeuner organisé dans le cadre du 23e séminaire annuel sur la mesure économique de la National Association for Business Economics, à Washington.

Centene s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre, tandis que les investisseurs se concentrent sur les révisions des perspectives annuelles de la société et sur ses commentaires concernant la demande de soins de santé et les coûts médicaux.

Centerpoint Energy devrait afficher un bénéfice au deuxième trimestre, tandis que les investisseurs attendent des commentaires sur la croissance de la demande tirée par l’IA et les centres de données. Par ailleurs, le raffineur HF Sinclair devrait annoncer une hausse de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, profitant de marges de raffinage plus élevées, les tensions croissantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d’exportations de carburant américain. Les investisseurs attendront également des informations de la part de la direction de l’entreprise, qui continue de fonctionner sous la houlette d’un directeur général et d’un directeur financier par intérim.

La société d’infrastructures numériques Ionic Digital devrait faire son entrée au Nasdaq.

En Amérique latine, l’indice des prix à la consommation brésilien IPCA-15 de mi-mois pour juillet doit être publié. L’inflation devrait légèrement augmenter pour atteindre 0,19%, après une hausse mensuelle de 0,41% en juin. En glissement annuel, l’inflation devrait s’établir à 4,67% à la mi-juillet, en recul par rapport aux 4,80% enregistrés lors de la précédente publication. La banque centrale du Brésil publiera les chiffres du compte courant du pays pour le mois de juin; ceux-ci devraient afficher un déficit de 2,4 milliards de dollars, en baisse par rapport au déficit précédent de 3,185 milliards de dollars. Par ailleurs, les investissements directs étrangers pour le mois de juin devraient s’établir à 5,5 milliards de dollars, après avoir atteint 7,974 milliards de dollars en mai. Par ailleurs, la banque centrale du Chili devrait annoncer sa décision concernant les taux d’intérêt; les responsables devraient maintenir le taux à 4,5%.